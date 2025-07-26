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Еврокубковый соперник украинского клуба «Партизан» сурово наказан УЕФА
Вице-чемпион Сербии «Партизан», победивший «Александрию» в гостевом матче квалификации Лиги конференций (2:0), оштрафован УЕФА за огрехи в организации домашнего еврокубкового поединка против кипрского АЕКа в 1-м отборочном раунде Лиги Европы, сообщает kurir.rs.
Белградскому клубу выписан штраф в размере 25 250 евро. Дисциплинарная комиссия УЕФА обязала «Партизан» заплатить 8000 евро за заблокированный доступ к трибунам, еще 12 750 евро будут перечислены в казну УЕФА за зажигание факелов и использование другой пиротехники и наконец в 4500 евро обошлось сербам бросание болельщиками с трибун зажигалок, монет и других предметов.
Напомним, что «Партизан» уступил киприотам в серии послематчевых пенальти — 5:6 (0:1 в гостях, 2:1 в дополнительное время дома).
Кстати, в письме УЕФА в адрес белградского клуба сказано, что в случае повторения беспорядков «Партизан» могут обязать принимать соперников при пустых трибунах (как было в двух играх с киевским «Динамо» — 2:3 в 2017-м и 0:3 в 2024-м).
Напомним, что ответная встреча «Партизана» и «Александрии» (перед первым матчем в Катовице украинские футболисты отказались жать «друзьям россии» руки перед выходом на поле) состоится на домашней арене белградцев в четверг, 31 июля (начало — в 22:00).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА вынес вердикт по скандальному матчу Лиги наций с участием команды Мирчи Луческу.
Фото starsport. rs
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