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Эта приправа творит чудеса: просто добавьте ее в горшок с растением
Корица — это не просто ароматическая специя для яблочного пирога или кофе. Оказывается, ее использование выходит далеко за пределы кухни — все больше людей также используют ее… в горшках. Хотя это может показаться немного странным, но этот скромный порошок может сделать больше, чем многие продукты из садового центра.
Корица содержит коричный альдегид — вещество с сильными противогрибковыми и антисептическими свойствами. Именно это позволяет этой специи поддерживать комнатные растения в их борьбе с нежелательными гостями, плесенью и избытком влаги. Она действует мягко, но эффективно, особенно при регулярном использовании и в качестве профилактического средства. Важно, что приправа безопасна, недорога и натуральна, и не повредит растениям, если использовать экономно, пишет Zielony Оgrodek.
Корица действует и против мошек в горшках — не убивает их напрямую, а эффективно ограничивает условия, способствующие их развитию. Посыпание тонким слоем корицы сухой поверхности грунта может подавлять рост грибков, которыми питаются личинки. Кроме того, интенсивный аромат специи отпугивает взрослых мух и снижает их активность. Эффект проявляется не сразу, но при регулярном использовании можно заметить значительное улучшение.
Чрезмерный полив или отсутствие циркуляции воздуха способствует росту плесени в горшках на поверхности грунта. Белая плесень — распространенная проблема во время отопительного сезона, особенно для молодых, нежных растений. Корица, благодаря своим подсушивающим и противогрибковым свойствам, создает неблагоприятную среду для патогенов. Посыпание тонким слоем порошка поверхности грунта может эффективно ограничить рост грибков и препятствовать их распространению.
Нет под рукой средства для укоренения? Обратитесь к корице. Хотя она не содержит гормонов роста, она действует как естественное дезинфицирующее средство. Просто посыпьте свежесрезанный конец черенка, чтобы защитить срез от инфекций. Этот простой шаг может предотвратить инфекции и увеличить шансы на здоровое укоренение чувствительных к патогенам стеблевых черенков.
Но некоторые молодые саженцы, орхидеи, травы в фазе прорастания или растения, только что пересаженные в новый грунт, не переносят слишком много корицы. Слой этой специи может пересушить грунт, что приведет к высыханию внешних, тонких корней. Тропические растения, такие как калатея, маранта, фиттония или солейролия, предпочитают влажную среду. Корица обладает подсушивающими свойствами, поэтому регулярное нанесение ее на поверхность грунта может нарушить естественный микроклимат, который предпочитают эти виды.
Напомним о еще одном замечательном удобрении для растений в горшках — кожуре авокадо.219
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