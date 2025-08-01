Хуже саранчи: в Украине появился новый вредитель

Сарана, которая уже заполонила большие площади на юге Украины, способна уничтожить все посевы сельскохозяйственных культур.

Вместе с тем, в южных областях появился еще один вредитель, опасный для овощей, сообщили в Николаевском областном управлении Госпродпотребслужбы.



Называется он «южноамериканская томатная моль». Эта моль повреждает пасленовые культуры, но ее основной кормовой культурой являются томаты. Гусеницы вредителя могут питаться на всех частях помидоров и повреждать растения на всех стадиях роста.

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Они образуют большие мины на листьях, выгрызают длинные ходы, стебли и побеги, зеленые плоды, вызывая значительные потери урожая, как в теплицах, так и в открытом грунте.

Поврежденные плоды плохо сохраняются, загнивают и теряют товарное качество. Потери урожая могут достигать 100%

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Известно, что в селе Шевченково, которое входит в состав Шевченковского сельского совета, уже введен карантинный режим. Зафиксировали вредителя с помощью феромонных ловушек во время планового мониторинга, проводимого государственными фитосанитарными инспекторами на территории Николаевской области.

Как отметили в ведомстве, томатная моль может иметь следующие формы: взрослая особь — небольшая бабочка с размахом крыльев до 10 мм, окраска — коричнево-серая, с характерными темными пятнами и полосками на передних крыльях;

Гусеница сначала имеет кремово-белый цвет с темной головой, впоследствии становится светло-зеленой, а ближе к завершению развития — приобретает красноватый оттенок. Позади головы отчетливо видна темная полоска. Взрослая гусеница растет до 10 мм в длину.

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Южноамериканская томатная моль способна распространяться через свежие плоды томатов, баклажанов и перца. Также вредитель может передаваться вместе с рассадой, грунтом, упаковочными материалами или садовым инвентарем.

Дополнительно моль может перемещаться с растительными остатками, поврежденными частями растений, рабочей одеждой, обувью и тарой, которая использовалась при перевозке или уходе за растениями.

Напомним, ранее в Госпотребслужбе назвали причины нашествия саранчи в этом году.

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