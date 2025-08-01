Львам — «Солнце», Скорпионам — «Колесница», а Водолеям — «Мир»: Таро-прогноз и советы карт на второй день августа

Астрологи утверждают, что август в целом будет благоприятным для представителей четырех знаков зодиака.



А чего стоит ждать от второго дня месяца всем людям, рассказывает расклад на картах Таро.



Овен — «Башня»

Овнов может ожидать конфликт, разрыв, потеря, или же освобождение от иллюзий. Несмотря на тревогу и неуверенность, именно такой ход событий вам нужен. Вам откроется путь к новым возможностям.

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Совет карт — Не держитесь за то, что уже не работает, отпустите его, и почувствуете облегчение.

Телец — «Король Пентаклей»

К Тельцам люди будут приходить за советом, поддержкой или примером. День благоприятен для финансовых операций, инвестиций, покупок, переговоров. Вы будете чувствовать уверенность в своих силах и правильности своих решений.

Совет карт — День будет продуктивным только тогда, когда вы проявите твердость и спокойствие.

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Близнецы — «Верховная Жрица»

Близнецам следует отказаться от суеты и внешнего давления. Не стоит делиться своими мыслями с кем-либо. День может быть связан с тайной или скрытыми знаниями. Доверьтесь внутреннему голосу и не торопитесь.

Совет карт — Научитесь слышать не только слова, но и тишину.

Рак — «Справедливость»

Ракам нужно искать баланс. Карты призывают к объективности и ответственности. Будьте особенно внимательны к юридическим вопросам, обязательствам, обещаниям. Возможно, вам придется ответить за свои слова или поступки.

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Совет карт — День требует от вас внутренней зрелости и честности с самим собой.

Лев — «Солнце»

Львы ощутят поддержку мира, открытость окружения, ясность мыслей. День благоприятен для встреч, признаний, творчества и отдыха на природе. Все, что вы делаете с любовью и искренностью, будет доставлять радость.

Совет карт — Ваше тепло способно согреть не только вас, но и других — делитесь им без страха.

Дева — «Отшельник»

Девам лучше побыть наедине с собой, чтобы услышать себя и переосмыслить происходящее. Книги и духовные практики помогут найти ответы. Не стоит бояться одиночества — в нем может скрываться ваша сила.

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Совет карт — Будьте внимательны к своим мнениям — они приведут вас к нужным решениям

Весы — «Влюбленные»

Весы на пороге выбора. Это может быть как выбор между двумя людьми, так и решение о важной сфере жизни. Возможно, вы окажетесь перед моральной дилеммой или почувствуете давление извне. Не позволяйте страху сбить вас с пути.

Совет карт — Делая выбор, отнеситесь к этому с уважением и открытым сердцем.

Скорпион — «Колесница»

Скорпионы получат мощный импульс к движению вперед. Если вы давно откладывали старт, завтра придет время действовать. Главное — не терять контроль и не поддаваться эмоциям.

Совет карт — Не бойтесь рисковать — вы управляете своей судьбой, и энергия дня полностью на вашей стороне.

Стрелец — «Колесо Фортуны»

Стрельцам судьба может преподнести как подарок, так и испытание. Важно быть гибкими и открытыми новым возможностям. День не подходит для жестких планов.

Совет карт — Не стоит паниковать, если что-то пойдет не по сценарию — просто доверьтесь процессу.

Козерог — «Император»

Козероги могут оказаться в роли человека, который должен принимать решения и держать структуру цельной. Это может быть связано с работой, семьей, организацией важных дел. Ваша сила в субботу — в четкости и умении отделять главное от второстепенного.

Совет карт — Не пытайтесь все держать под контролем, оставьте пространство для живой энергии.

Водолей — «Мир»

Водолеям следует подвести итоги, закрыть цикл, почувствовать внутреннюю целостность. Важно отметить победы и настроиться на новый этап. Возможно, вы завершите проект, получите результат и сможете освободитесь от чего-либо.

Совет карт — Завтра у вас будет один из лучших дней месяца для того, чтобы почувствовать: все на своих местах, а вы — в потоке жизни.

Рыбы — «Туз Кубков»

Для Рыб суббота станет вдохновляющим эмоционально насыщенным днем. Вам есть, чем делиться. Важно не закрываться, а проявлять свои эмоции — это создает неотразимые возможности.

Совет карт — Будьте готовы вдохновляться, делать открытия, и день подарит вам настоящую радость.

Гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака от известного астролога Людмилы Булгаковой читайте на сайте «ФАКТОВ».

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