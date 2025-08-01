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Львам — «Солнце», Скорпионам — «Колесница», а Водолеям — «Мир»: Таро-прогноз и советы карт на второй день августа
Астрологи утверждают, что август в целом будет благоприятным для представителей четырех знаков зодиака.
А чего стоит ждать от второго дня месяца всем людям, рассказывает расклад на картах Таро.
Овен — «Башня»
Овнов может ожидать конфликт, разрыв, потеря, или же освобождение от иллюзий. Несмотря на тревогу и неуверенность, именно такой ход событий вам нужен. Вам откроется путь к новым возможностям.
Совет карт — Не держитесь за то, что уже не работает, отпустите его, и почувствуете облегчение.
Телец — «Король Пентаклей»
К Тельцам люди будут приходить за советом, поддержкой или примером. День благоприятен для финансовых операций, инвестиций, покупок, переговоров. Вы будете чувствовать уверенность в своих силах и правильности своих решений.
Совет карт — День будет продуктивным только тогда, когда вы проявите твердость и спокойствие.
Близнецы — «Верховная Жрица»
Близнецам следует отказаться от суеты и внешнего давления. Не стоит делиться своими мыслями с кем-либо. День может быть связан с тайной или скрытыми знаниями. Доверьтесь внутреннему голосу и не торопитесь.
Совет карт — Научитесь слышать не только слова, но и тишину.
Рак — «Справедливость»
Ракам нужно искать баланс. Карты призывают к объективности и ответственности. Будьте особенно внимательны к юридическим вопросам, обязательствам, обещаниям. Возможно, вам придется ответить за свои слова или поступки.
Совет карт — День требует от вас внутренней зрелости и честности с самим собой.
Лев — «Солнце»
Львы ощутят поддержку мира, открытость окружения, ясность мыслей. День благоприятен для встреч, признаний, творчества и отдыха на природе. Все, что вы делаете с любовью и искренностью, будет доставлять радость.
Совет карт — Ваше тепло способно согреть не только вас, но и других — делитесь им без страха.
Дева — «Отшельник»
Девам лучше побыть наедине с собой, чтобы услышать себя и переосмыслить происходящее. Книги и духовные практики помогут найти ответы. Не стоит бояться одиночества — в нем может скрываться ваша сила.
Совет карт — Будьте внимательны к своим мнениям — они приведут вас к нужным решениям
Весы — «Влюбленные»
Весы на пороге выбора. Это может быть как выбор между двумя людьми, так и решение о важной сфере жизни. Возможно, вы окажетесь перед моральной дилеммой или почувствуете давление извне. Не позволяйте страху сбить вас с пути.
Совет карт — Делая выбор, отнеситесь к этому с уважением и открытым сердцем.
Скорпион — «Колесница»
Скорпионы получат мощный импульс к движению вперед. Если вы давно откладывали старт, завтра придет время действовать. Главное — не терять контроль и не поддаваться эмоциям.
Совет карт — Не бойтесь рисковать — вы управляете своей судьбой, и энергия дня полностью на вашей стороне.
Стрелец — «Колесо Фортуны»
Стрельцам судьба может преподнести как подарок, так и испытание. Важно быть гибкими и открытыми новым возможностям. День не подходит для жестких планов.
Совет карт — Не стоит паниковать, если что-то пойдет не по сценарию — просто доверьтесь процессу.
Козерог — «Император»
Козероги могут оказаться в роли человека, который должен принимать решения и держать структуру цельной. Это может быть связано с работой, семьей, организацией важных дел. Ваша сила в субботу — в четкости и умении отделять главное от второстепенного.
Совет карт — Не пытайтесь все держать под контролем, оставьте пространство для живой энергии.
Водолей — «Мир»
Водолеям следует подвести итоги, закрыть цикл, почувствовать внутреннюю целостность. Важно отметить победы и настроиться на новый этап. Возможно, вы завершите проект, получите результат и сможете освободитесь от чего-либо.
Совет карт — Завтра у вас будет один из лучших дней месяца для того, чтобы почувствовать: все на своих местах, а вы — в потоке жизни.
Рыбы — «Туз Кубков»
Для Рыб суббота станет вдохновляющим эмоционально насыщенным днем. Вам есть, чем делиться. Важно не закрываться, а проявлять свои эмоции — это создает неотразимые возможности.
Совет карт — Будьте готовы вдохновляться, делать открытия, и день подарит вам настоящую радость.
Гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака от известного астролога Людмилы Булгаковой читайте на сайте «ФАКТОВ».1543
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Львам — «Солнце», Скорпионам — «Колесница», а Водолеям — «Мир»: Таро-прогноз и советы карт на второй день августа
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