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Мир

США перебрасывают атомные субмарины: Трамп ответил на угрозы медведева

11:33 2 августа 2025
Дональд Трамп

Дональд Трамп, назвавший масштабную комбинированную атаку россии на Киев отвратительной, в публикации на платформе Truth Social отреагировал на сообщения в соцсети заместителя председателя Совета безопасности россии дмитрия медведева.

Президент США назвал заявления медведева «чрезвычайно провокационными», в ответ на которые предпринял превентивный шаг. Об этом Трамп сообщил на своей платформе Truth Social.

«Я отдал приказ разместить две атомные подлодки на случай, если эти бессмысленные и провокационные заявления окажутся чем-то большим, чем просто словами. Слова имеют большое значение и часто могут привести к непредсказуемым последствиям» , — написал президент США.

Ранее медведев написал в соцсети X, что Трамп «играет в игру ультиматумов с россией» и «каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне с его собственной страной».

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В ответ Трамп жестко отреагировал:

«Скажите медведеву, неудачному бывшему президенту россии, чтобы следил за словами. Он заходит на очень опасную территорию».

На фоне этой эскалации госсекретарь США Марко Рубио назвал медведева «неважным лицом», не участвующим в переговорах.

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Ранее эксперт высказал мнение о том, что до Трампа дошло, что россия понимает только язык силы.

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