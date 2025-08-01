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- 01.08 19:15 Это печально и отвратительно: Трамп о массированном ударе рф по Киеву
Это печально и отвратительно: Трамп о массированном ударе рф по Киеву
По мнению американского президента, массированные обстрелы россией украинских городов отвратительны, ведь из-за этого гибнут мирные люди. Об этом сообщает телеграм-канал Clash Report.
«Я считаю, что это отвратительно. Имею в виду то, что делают русские. Это отвратительно. Это война Байдена, а не моя война. Европа очень расстроена, но это война, которой никогда не должно было быть. Я говорил, что, когда меня выберут, остановлю это. То, что делает россия, очень печально. Много россиян гибнет, украинцы гибнут», — так президент США прокомментировал удары дронами и ракетами по Украине.
Дональд Трамп выразил готовность ввести санкции в отношении россии, если через 8 дней договоренности о прекращении войны не будет.
«У нас есть примерно восемь дней, и мы собираемся ввести санкции. Они знают о санкциях. Не знаю, возымеет ли это какой-то эффект, однако будем это делать», — отметил Трамп.
Напомним, что в результате атаки рф на Киев в ночь на 31 июля число погибших возросло до 31, среди них 5 детей. Также возросло число пострадавших — их уже 159. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.175
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