Дроны врага ударили по Днепропетровщине и Харькову, есть раненые (фото)

Вечером 1 августа после атаки на Сумы россияне ударили по Киевскому району Харькова БПЛА «Молния», сообщил мэр города Игорь Терехов.

ВІДЕО ДНЯ

В результате удара пострадали 11 человек, среди которых двое детей и пятимесячный младенец.

По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, пятеро пострадавших госпитализировали, остальные получили помощь медиков на месте.

Повреждено остекление многоквартирного жилого дома.

РЕКЛАМА

В результате вражеских обстрелов значительная часть Изюмского района и город Изюм остались без электроэнергии, сообщили в ГВА.

Беспокойно было и на Днепропетровщине. Ночью беспилотником враг попал по Васильковской общине на Синельниковщине. Пострадал 30-летний мужчина.

«Горела крыша частного дома, огонь погасили. Уничтожено хозяйственное сооружение, изуродовано админздание, 4 частных дома, авто», — отметил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

РЕКЛАМА

В Межевской общине в результате удара FPV-дронами ранены 2 человека. Побиты 2 частных дома, машина.

По Никополю и району россияне били дронами БпЛА и артиллерией. Повреждены 2 многоквартирных и частных дома, хозяйственные постройки, авто, линия электропередач.

РЕКЛАМА

В Херсонской области из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 9 — получили ранения. По информации Херсонской ОВА, российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 2 многоэтажки и 17 частных домов. Также оккупанты изуродовали частные автомобили.

Ориентировочно в 06.30 2 августа россияне обстреляли из артиллерии Корабельный район Херсона, сообщили в ОВА.



Из-за вражеской атаки 41-летний мужчина получил взрывную травму, множественные ранения туловища и конечностей. Пострадавший находится в больнице.



За сутки оккупанты нанесли 579 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 60 сообщений о разрушении квартир, частных домов и хозяйственных построек, сообщил руководитель области Иван Федоров.

По данным командования Воздушных сил, противник атаковал Украину 53 средствами воздушного нападения: 45 ударными БпЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами разных типов, а также 8 скоростными (реактивными) БпЛА.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 45 воздушных целей: 8 реактивных беспилотников и 37 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 8 БпЛА в 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Напомним, в ночь на 1 августа россияне атаковали Белоцерковский и Запорожский районы. Есть погибший и раненые.

115

Читайте нас в Facebook