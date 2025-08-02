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Мир

Меган Маркл грозит раскрыть компромат о королевской семье

18:23 2 августа 2025
Меган Маркл

Недавно снова появились слухи о том, что у Меган Маркл, мечтающей о возвращении в Великобританию, могут быть доказательства, подтверждающие ее предыдущие обвинения против королевской семьи. Но королевский инсайдер считает, что любое потенциальное разоблачение уже не будет иметь значительного влияния.

Герцогиня Сассекская ранее намекала, что у нее есть документы или «доказательства» в подтверждение своих слов и заявлений принца Гарри, сделанных после сложения королевских обязанностей в 2020 году.

Сюда входят обвинения в комментариях о цвете кожи их сына Арчи и игнорировании проблем психического здоровья Меган королевскими учреждениями, пишет издание Telegrafi.

В программе «Королевский эксклюзив» аналитик Джек Ройстон прокомментировал слухи о том, что Меган скрывала возможные «доказательства».

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Он напомнил, что после интервью Опре Уинфри в 2021 году друг Маркл заявил, что «у них есть свидетельства», которые все доказывают. Ройстон отметил, что Меган часто подавала скрытые сигналы о том, что у нее есть компрометирующая информация.

Некоторые сообщения свидетельствуют о том, что у пары могут быть личные дневники со времен их пребывания в королевской семье, что вызывает беспокойство из-за обнародования конфиденциальных материалов.

Однако Ройстон считает, что общественное восприятие пары значительно изменилось, и любое «сенсационное разоблачение» больше не окажет такого влияния, как прежде. Он сказал, что интервью с Опрою было плохо организовано, и что постоянный агрессивный подход к родне принца Гарри серьезно навредил их репутации, особенно в Великобритании.

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Он добавил, что даже в США пара больше не пользуется той поддержкой и покровительством, которую она когда-то имела.

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