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Книга рецептов

Любимое лакомство королей: кто раз попробовал, тот оценит

22:01 2 августа 2025
Маринованный фенхель

Фенхель, известный не только вкусовыми, но и оздоровительными свойствами, был любимым лакомством английского короля Эдуарда I. Приготовить фенхель можно разными способами. Например, замариновать. Маринады могут разными. Очень вкусно приготовить фенхель в цитрусово-имбирном маринаде. Дополните ломтиком такого лакомства бутерброд или поместите в салат, и результат может превзойти ваши ожидания.

Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом блюда.

— Маринованный фенхель — великолепная закуска, добавка в салаты и бутерброды, — говорит Элла Иванова. — Кто хоть раз попробовал, тот оценит. Готовьте с вдохновением — это важно!

Маринованный с цитрусами и имбирем фенхель

  • 1 фенхель
  • Соль — по вкусу
  • Цедра апельсина и небольшой кусочек имбиря
  • 2 столовые ложки яблочного уксуса
  • Сок апельсина или мандарина

Фенхель натираем или нарезаем тонкими ломтиками, добавляем соль, сок и цедру апельсина, кусочек имбиря и яблочный уксус. Перекладываем в баночку — и пусть маринуется до готовности.

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Добавляйте в салаты или в гамбургер.

И приятного аппетита!

Кстати, во многих старинных рецептах, например соленые огурцы по-монастырски, широко использовался фенхель. В современных он тоже применяется — вкусная закуска из кабачков на зиму.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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