- 08:50 Российские террористы били по Украине дронами и ракетами: где ночью раздавались взрывы и бушевали пожары
- 08:17 Тельцы могут пострадать из-за неосторожного высказывания, а Ракам следует избегать кардинальных перемен: гороскоп на 3 августа
- 02.08 22:28 Тест «Тренды в сувенирах-2025» от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской
- 02.08 22:01 Любимое лакомство королей: кто раз попробовал, тот оценит
- 02.08 21:32 Я боролся: Джастин Тимберлейк сделал трогательное признание о своем здоровье
- 02.08 21:03 С этой специей надолго забудете о моли: все, что нужно сделать, положить несколько листов
- 02.08 20:45 «Ван Гог рисовал подсолнухи не случайно», — коллекционерка Людмила Карпинская-Романюк
- 02.08 20:34 Был отмечен благодарностями и медалями: воин с Киевщины не пережил тяжелое ранение
- 02.08 20:26 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 августа: результаты и видеообзоры матчей
- 02.08 20:07 Ватрушки с яблоком: можно тем, кто на диете
- 02.08 19:43 Что происходит в Часовом Яре: эксперт рассказал о ситуации в городе и почему оккупанты соврали, что взяли его
- 02.08 19:11 Овнам — «Справедливость» и важное решение, Близнецам — «Башня» и крах иллюзий: Таро-прогноз на 3 августа
Любимое лакомство королей: кто раз попробовал, тот оценит
Фенхель, известный не только вкусовыми, но и оздоровительными свойствами, был любимым лакомством английского короля Эдуарда I. Приготовить фенхель можно разными способами. Например, замариновать. Маринады могут разными. Очень вкусно приготовить фенхель в цитрусово-имбирном маринаде. Дополните ломтиком такого лакомства бутерброд или поместите в салат, и результат может превзойти ваши ожидания.
Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом блюда.
— Маринованный фенхель — великолепная закуска, добавка в салаты и бутерброды, — говорит Элла Иванова. — Кто хоть раз попробовал, тот оценит. Готовьте с вдохновением — это важно!
Маринованный с цитрусами и имбирем фенхель
- 1 фенхель
- Соль — по вкусу
- Цедра апельсина и небольшой кусочек имбиря
- 2 столовые ложки яблочного уксуса
- Сок апельсина или мандарина
Фенхель натираем или нарезаем тонкими ломтиками, добавляем соль, сок и цедру апельсина, кусочек имбиря и яблочный уксус. Перекладываем в баночку — и пусть маринуется до готовности.
Добавляйте в салаты или в гамбургер.
И приятного аппетита!
Кстати, во многих старинных рецептах, например соленые огурцы по-монастырски, широко использовался фенхель. В современных он тоже применяется — вкусная закуска из кабачков на зиму.
Фото из альбома Эллы Ивановой282
Читайте нас в Facebook
«После прилета „Шахеда“ в наш дом ходим в укрытие»: известный актер Андрей Исаенко об испытаниях во время большой войны
Тельцы могут пострадать из-за неосторожного высказывания, а Ракам следует избегать кардинальных перемен: гороскоп на 3 августа
Крысам важно избегать споров, а Кроликам — не бояться проявить инициативу: восточный гороскоп на неделю 4 — 10 августа