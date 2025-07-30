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Соленые огурцы по-монастырски: замечательный старинный рецепт
Мы привыкли покупать продукты в магазинах. Однако многие мечтают о самой простой домашней еде. Например, можно приготовить по старинному монастырскому рецепту соленые огурцы, пишет Agromedic.
Ингредиенты на литровую банку:
1,5 кг огурцов;
2 шт. больших листьев хрена;
2 листа смородины;
2 листа вишни;
1 веточка эстрагона;
5 зубчиков чеснока;
5−6 листьев фенхеля;
1 небольшой пучок перца чили;
3 столовых ложки крупной соли;
1 литр воды
Приготовление
Листья хрена придают соленьям характерную хрусткость. Но поскольку вся сила листьев хрена заключается в стеблях, мы удаляем листья и нарезаем стебли на кусочки длиной примерно 10 см.
Банки промываем кипятком. В каждую трехлитровую банку помещаем 3 стебля хрена, несколько веточек фенхеля, веточку эстрагона, 2 листа смородины, 2 листа вишни, 3 кусочка перца чили и 5 очищенных зубчиков чеснока. На каждую 3-литровую банку нам понадобится 3 столовые ложки крупной соли.
Сначала растворяем соль в небольшом количестве горячей воды. Оставляем охлаждаться, пока готовим банки. Наполняем банки очень плотно (но не переполняя их) огурцами, стеблями хрена, чесноком. Между огурцами должно быть небольшое пространство, чтобы они хорошо просолились. Нарезаем чеснок на кусочки вдоль. Наполняем банку огурцами примерно на 3 см ниже горлышка. Выкладываем сверху эстрагон, листья фенхеля, перец чили. Заливаем холодной некипяченой водой до половины. Вода должна быть чистой и пригодной для питья. Затем залейте охлажденным рассолом. Долейте холодной воды доверху. Поставьте каждую банку в глубокую миску, чтобы рассол не вытекал. Оставьте при комнатной температуре три дня. Огурцы должны забродить. Не пугайтесь мутного вида рассола и соответствующего запаха — так и должно быть. Через 3 дня слейте рассол в кастрюлю. Поставьте ее на плиту и дайте покипеть несколько минут.
Затем половником перелейте горячий рассол обратно в банки. Рассол должен достигать верха банки. Если количества недостаточно, долейте кипятка.
Закройте крышкой и храните в прохладном месте. Через два дня процесс будет полностью завершен. Соленья получатся супервкусными, такими же, как и раньше в бочке.
А кулинар Яна Пишук предложила рецепт малосольных огурцов на минералке. Готовятся очень просто, и такие огурцы можно есть уже на следующий день.
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«На ажурной тарелочке подавали любимый десерт европейских гурманов», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк