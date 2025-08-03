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Шоу-бизнес

Кейт Мосс устроила «обнаженную съемку» во время отпуска на Ибице

13:54 3 августа 2025
Кейт Мосс отдыхает на Ибице. Фото katemossagency

В мире продолжается сезон летних отпусков, и пока молодая миллиардерша Кайли Дженнер отдыхала в Греции, известная на весь мир 51-летняя супермодель Кейт Мосс проводила время на испанском острове Ибица.

В Испании модель была вместе с 22-летней дочерью Лилой и близким другом — модным фотографом Мертом Аласом, который и выложил в соцсети серию откровенных снимков.

На одном из кадров Кейт позирует у бассейна топлесс — ее грудь прикрыта «звездочками», на другом она прикрывает ее руками. Единственное, что на ней было из одежды — леопардовые плавки.

Фото из Instagram

Фото из Instagram

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На еще одном фото Кейт снялась вместе Мертом Атласом. Кейт была в легкой рубашке, с веером и совершенно не смущалась из-за камеры.

Фото из Instagram

«Я уже взрослая девочка» и привыкла «жить в удовольствие», — приводят ее слова западные СМИ.

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Увидев снимки, поклонники пришли в восторг. «Кейт вроде бы остановила время», «Рядом с дочерью выглядит как сестра», — пишут комментаторы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, в чем секрет того, что известной британской актрисе Элизабет Герли удается выглядеть просто великолепно в свои 60 лет.

Фото с Instagram katemossagency

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