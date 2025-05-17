Цены подталкивают к вегетарианству: экономист объяснил, стоит ли ожидать удешевления мяса

В Украине замедлилась базовая инфляция, однако стоимость определенных видов продукции, похоже, достигла рекордных значений.

Одним из наиболее подорожавших продуктов стало и мясо.

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Прогнозами о том, что будет со стоимостью мяса в ближайшем будущем с изданием «Главреда» поделился экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его мнению, стоимость мяса в Украине достигла рекордных значений. В то же время покупательная способность граждан снизилась, поэтому спрос на мясо невелик. Это дает надежду, что цены в ближайшее время ощутимо не изменятся.

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«Цены на мясо уже подталкивают к вегетарианству. И это значит, что они слишком расти не будут, потому что на мясо будет уменьшаться спрос «, — заявил экономист.

Также Олег Пендзин отметил, что поголовье скота в Украине уменьшается, но снижение предложения мяса компенсируется падением спроса. Цены на мясо растут гораздо меньше, чем общий уровень инфляции.

По мнению экономиста, такая тенденция сохранится на внутреннем рынке, пока не увеличатся доходы граждан, что позволит покупать больше мяса.

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«Так будет и дальше, пока у нас будут „заморожены“ социальные стандарты, пока не будут расти доходы малообеспеченных слоев населения, пока стагнировать средний класс» , — добавил эксперт.

Напомним, что, кроме продуктов питания, в Украине дорожают и некоторые коммунальные услуги. В частности, куб холодной воды может вырасти до 200 гривен. В первую очередь это касается жителей небольших городов, в которых водоканалы работают в убыток.

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