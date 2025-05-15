Заморозки оставили украинцев без фруктов: какие из них могут резко подорожать летом

Майские холода последних дней и более ранние апрельские серьезно ударили по фруктовым деревьям, что грозит серьезным падением урожая некоторых фруктов, и ростом цен на них. Прежде всего под ударом окажутся отечественные абрикосы, персики и яблоки, также под вопросом голубика.

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Об этом сообщает сайт УНН, со ссылкой на мнения экспертов. При этом в числе пострадавших может оказаться и черешня, чьи ранние сорта уже расцветают, но за счет поздних сортов сиутация может быть лучше.

Так, глава «Укрсадвинпрома» Владимир Печко подчеркнул, что Украина потеряла 85% урожая голубики в Черкасской области и до 40% на Закарпатье, но за счет посадок в других регионах ситуация по стране не такая катастрофическая.

Более-менее стабильная ситуация с персиком, до 20% урожая которого могло погибнуть, что серьезно, но не критично. Меньше ясности с яблоками, так как на цветение повлияли заморозки и урожай уничтожен на некоторых предприятиях.

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Но особенно плохо обстоят дела с абрикосами.

«По абрикосам очень тяжелая ситуация, потому что, это в принципе рисковая культура и не первый год абрикосы страдают. Нельзя сказать, что совсем украинцы останутся без абрикосов, но есть большая вероятность того, что в супермаркетах не будет украинских», — подчеркнул Владимир Печко.

Заморозки и потеря части урожая, по мнению экономического эксперта Олега Пендзина, приведет к росту цен на персики и абрикосы летом на 20−25% по сравнению с прошлым годом. Основными факторами этого станут потери урожаев и зависимость украинского рынка от импортной продукции, что подразумевает также влияние на цену и колебания курса доллара.

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Как ранее писали «ФАКТЫ», фрукты в Украине стали одним из лидеров подорожания, добавив в цене с апреля 2024 года примерно 25%.

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