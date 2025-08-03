Меган Маркл пришла в очень коротких шортах: папарацци подловили Сассекских на пляже в Калифорнии (фото)

Пока украинцы «отдыхают» на дачах, а известные модели — на Ибице, об отдыхе вспомнили и члены британской королевской семьи. В частности, на днях принц Гарри и его супруга Меган Маркл были отмечены во время отдыха в Калифорнии, пишет Page Six.

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Сообщается, что папарацци подловили герцогов Сассекских, когда те проводили время со своим шестилетним сыном, принцем Арчи и друзьями на пляже в Карпинтерии. Меган Маркл появилась на публике в белой рубашке, коротких джинсовых шортах, солнцезащитных очках и шляпе. Принц Гарри выбрал темно-серую футболку, черные шорты, бежевую кепку и очки.

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По информации журналистов, принц Арчи занимался серфингом, пока его родители общались с товарищами. Вероятно, дочь пары, принцесса Лилибет, осталась дома.

Журналистам очень хотелось узнать, изменилось ли поведение герцога и герцогини после того, как стриминговый сервис Netflix расторг с ними контракт на $ 100 миллионов. Собеседник таблоида заявил, что герцогиня Сассекская боится потерять популярность и согласна на многое, чтобы быть в центре внимания. По словам источника, супруга принца Гарри готова вести шоу The View вместе с Вупи Голдберг, однако сейчас нет такой возможности.

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