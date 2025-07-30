Жизнь после Netflix: где принц Гарри и Меган Маркл будут брать деньги после завершения контракта

Ширятся слухи о том, что принцу Гарри и Меган Маркл будет непрросто финансировать свою роскошную жизнь после прекращения соглашения с Netflix на 150 миллионов долларов. Стриминговый гигант не будет продлевать их контракт после истечения в сентябре. Источник в Netflix сказал об усилиях Меган: «У нее все не получилось — имя, платформа, пресса — и цифры были мрачными».

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Шоу о стиле жизни и кулинарии «С любовью, Меган» заняло лишь 383 место в полугодовом отчете Netflix о вовлеченности в этом году, имея всего 5,3 миллиона зрителей по всему миру, пишет realestate.com.au.

Один критик описал его как «упражнение в нарциссизме». Некогда некоторые люди считали Меган крупнейшим активом мягкой силы Британии со времен принцессы Дианы, но теперь она снялась для своего шоу, где готовила сэндвичи в форме божьей коровки из помидоров черри и шариков моцареллы.

Даже The Guardian описала сериал «С любовью, Меган» как «такой бессмысленный наполнитель образа жизни, который, если бы его сняла BBC, использовался бы для увеличения количества эпизодов «Субботней кухни».

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Стоит отметить, что это шоу имеет «огромный успех» по сравнению с документальным сериалом ее мужа «Поло», который критикуют как «скучное развлечение о занятиях богачей».

За первые шесть месяцев года «Поло» собрал катастрофические 500 000 просмотров по всему миру, что поставило его на 3442 место.

Несомненным телевизионным хитом Сассексов стал документальный сериал «Гарри и Меган», вышедший в декабре 2022 года. Он стал самым удачным документальным дебютом Netflix, который за первые четыре дня выхода просмотрели более 28 миллионов человек.

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В нем пара обвинила королевскую семью в «бессознательной предвзятости» и заявила, что сотрудники дворца были соучастниками негативных брифингов в СМИ против них.

Руководитель подкастов Симмонс сказал о Гарри в том году: «Вы живете в чертовом Монтесито, и вы просто продаете документальные фильмы и подкасты, и никого не волнует, что вы можете сказать о чем угодно, если вы не говорите о королевской семье и не жалуетесь на них».

Хотя соглашение с Netflix заканчивается, коллекция вина, варенья и печенья Меган имеет надпись «распродано» на ее веб-сайте.

Это порождает вопрос, смогут ли ее заработки финансировать дорогостоящий голливудский образ жизни семьи.

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Эксперт по связям с общественностью Ник Эде считает, что в будущем герцогиня обеспечит самый надежный источник дохода. Он уверен, что «Меган — лучший способ заработать деньги для них двоих. Она — кормилица».

Однако эксперты по маркетингу Камилла Мур и Филип Миллар считают бренд Меган «As Ever» «неразумным» и «неудачно выполненным».

Выступая на этой неделе в подкасте «Искусство бренда», Миллар обвинил Меган в попытке максимально использовать свою «славу, которая пришла благодаря „Suits“ и тому, что она является частью королевской семьи».

Финансы Гарри улучшились в сентябре прошлого года, когда ему исполнилось 40 лет, и фонд, созданный покойной королевой-матерью, предоставил ему доступ к примерно 8 миллионам фунтов стерлингов.

Но хотя большинство людей могли бы очень хорошо жить на такие деньги, образ жизни Гарри и Меган не похож на образ жизни большинства.

У них больше общего с сверхбогачами Калифорнии, чем со среднестатистической парой. Говорят, что их ипотечные платежи составляют около 350 000 фунтов стерлингов в год, тогда как расходы на персонал достигают примерно 180 000 фунтов стерлингов.

Гарри также потратил средства на судебные дела и может получить счет в размере 1,5 миллиона фунтов стерлингов за свою неудачную попытку заставить Министерство внутренних дел оплатить его охрану в Великобритании. Безопасность является очень серьезной проблемой для принца Гарри, который дважды выполнял миссии в Афганистане.

Бывший офицер королевской охраны Саймон Морган оценил, что расходы Сассексов на охрану составляют как минимум 3 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл сохраняет связь с королевской семьей исключительно ради титула и внимания.

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