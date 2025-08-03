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Срывайте помидоры зелеными: Гала из Германии объяснила, почему такой способ поможет увеличить урожай
Блогер Гала, которая объясняла, как принято хранить малосольные огурцы в Германии, уверена, что помидоры лучше срывать зелеными, и что это никак не отразится на качестве консервации их. Об этом она рассказала в своем новом видео.
«У меня очень много вопросов по поводу того, что зачем я снимаю зелёными помидоры с куста. Ведь они краснеют и красными они вкуснее. Они у нас не краснеют, они у нас чернеют. Начинается вершинная гниль на помидорах и все. И ты их выбрасываешь. Ну и что-то можно чуть обрезать на салат. А иногда они даже покрасить не успевают, просто болеют и выкидываем. Поэтому я и снимаю. Тем самым я спасаю весь свой урожай. Он у меня весь перекраснеет», — пояснила блогер.
По ее словам, она теперь раз в две недели всегда снимает зеленые помидоры.
«Конечно, снимая зелеными, я увеличиваю еще урожай свой помидор в несколько раз. Делаю так много лет», — рассказала Гала.
После снятия больших зеленых помидор, она советует полить оставшиеся мелкие помидоры калорийной бомбой или рыбной мукой. Это позволить им быстрее вырасти.
Как писали «ФАКТЫ», ранее ведущая блога под названием «В гостях у Тани» рассказала о впечатлениях от выращивания гибридного сорта томатов «Бобкат».3325
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Срывайте помидоры зелеными: Гала из Германии объяснила, почему такой способ поможет увеличить урожай