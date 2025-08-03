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Срывайте помидоры зелеными: Гала из Германии объяснила, почему такой способ поможет увеличить урожай

18:55 3 августа 2025
Блогер раскрыла секрет, как спасти весь урожай помидоров от гнили

Блогер Гала, которая объясняла, как принято хранить малосольные огурцы в Германии, уверена, что помидоры лучше срывать зелеными, и что это никак не отразится на качестве консервации их. Об этом она рассказала в своем новом видео.

«У меня очень много вопросов по поводу того, что зачем я снимаю зелёными помидоры с куста. Ведь они краснеют и красными они вкуснее. Они у нас не краснеют, они у нас чернеют. Начинается вершинная гниль на помидорах и все. И ты их выбрасываешь. Ну и что-то можно чуть обрезать на салат. А иногда они даже покрасить не успевают, просто болеют и выкидываем. Поэтому я и снимаю. Тем самым я спасаю весь свой урожай. Он у меня весь перекраснеет», — пояснила блогер.

По ее словам, она теперь раз в две недели всегда снимает зеленые помидоры.

«Конечно, снимая зелеными, я увеличиваю еще урожай свой помидор в несколько раз. Делаю так много лет», — рассказала Гала.

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После снятия больших зеленых помидор, она советует полить оставшиеся мелкие помидоры калорийной бомбой или рыбной мукой. Это позволить им быстрее вырасти.

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Как писали «ФАКТЫ», ранее ведущая блога под названием «В гостях у Тани» рассказала о впечатлениях от выращивания гибридного сорта томатов «Бобкат».

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