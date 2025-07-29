По квартирам киевлян ходят инспекторы: что важно знать

По прогнозам экономистов, после войны у Украины обязательно возрастут тарифы на коммунальные услуги, в частности, на тепло на горячую воду.

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По данным коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», современный тариф за отопление и горячую воду в столице не соответствует экономически обоснованному. Киевляне платят примерно на 50% меньше, чем должны были бы.

Уже сейчас, готовясь к следующему отопительному сезону, специалисты «Киевтеплоэнерго» проводят ежегодное снятие показаний квартирных счетчиков отопления и горячей воды, чтобы обеспечить точность начислений за потребленные услуги.

По словам директора СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константина Лопатина, процедура обязательна в соответствии с законом Украины «О коммерческом учете тепловой энергии».

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«Контрольное снятие показаний позволяет нам гарантировать точные начисления для киевлян. Это важный этап подготовки к отопительному сезону, который помогает избежать разногласий в расчетах» , — отметил Константин Лопатин.

Во время визита контролер фиксирует текущие показания счетчика, проверяет его техническое состояние и при необходимости документы о поверке. Данные передаются в информационную базу для верификации объемов потребленной тепловой энергии.

По его словам, в настоящее время в столице счетчиками тепловой энергии оборудовано более 125 тысяч квартир.

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Жителей просят перед тем, как предоставлять доступ к квартирам и квартирным приборам учета, проверить удостоверение сотрудника «Киевтеплоэнерго».

В удостоверении должны быть указаны фамилия, имя, должность, табельный номер, номер удостоверения и название подразделения. Документ должен быть заверен печатью предприятия.

«В случае сомнений обращайтесь в Центральную диспетчерскую службу по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по номерам: 15−57 (со стационарного телефона) или (044) 500−15−57 (с мобильного)» , — призвали в компании.

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