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Я ошибалась: известная танцовщица о втором разводе
Популярная танцовщица и хореограф, постоянная участница проекта «Танцы со звездами» Елена Шоптенко, которая обратилась к сети, поделилась личными переживаниями. Елена откровенно призналась, что несколько лет назад пережила второй развод. Об этом она рассказала в проекте «Марічка». Напомним, первым мужем Шоптенко был танцовщик и воин Дмитрий Дикусар. Вторым мужем — предприниматель Алексей Иванов. От него у Елены есть сын Алексей. Сейчас танцовщица вместе с сыном живет за границей и изучает исцеление тела с помощью танца.
«Для кого-то — это может быть статусом или ярлыком, — поделилась мыслями Елена. — Для меня — это часть моего опыта. Ценного, честного, того, который формирует личность. Я любила. И училась любить себя. Я ошибалась и делала выводы. Это не всегда было легко, но всегда — по-настоящему».
Елена призналась, что когда-то опасалась осуждения окружающих и преодолела это в себе.
«Ничто внешнее не определяет нашего внутреннего, — написала танцовщица. — То, кто мы и какие мы, определяем только мы сами… И это требует долгого пути работы над собой, ошибок и опыта, и развод, в том числе.
Поэтому я бы хотела напомнить каждой, кто переживает такой опыт, что развод — это не поражение. Это шаг. Это выбор быть честной с собой, своего будущего. Иногда двое просто не подходят друг другу из-за разного воспитания, ценностей, разного видения, разного этапа в жизни.
Но всегда стоит помнить, что то, кем мы являемся, — это то, что мы сами создаем внутри".
Откровенные слова Шоптенко отозвались у ее подписчиков, которые поблагодарили за мотивацию.
«Вы такая мудрая, настоящая и красивая!!!» — написали в комментариях.
«Отозвалось в самое сердце», — признались в сети.
«Сильные слова, спасибо, что поделились», — ответили на откровенность Елены.
Напомним, в начале года популярная актриса неожиданно развелась с мужем — актером и воином.506
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