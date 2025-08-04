Орландо Блум забавно отреагировал на новый роман бывшей невесты Кэти Перри

Кэти Перри, возможно, и общается дальше с экс-премьер-министром Канады Джастином Трюдо, но ее бывший, Орландо Блум, не тот, кто чувствует себя сломленным. 48-летний актер пошутил по поводу этой ситуации, отреагировав на сатирический пост The Onion.

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«Орландо Блума заметили на ужине с Ангелой Меркель», — говорилось в заголовке сатирического новостного издания в Instagram, пишет The News.

Название было распространено вместе с фотографией, которая, казалось, была создана искусственным интеллектом, на которой звезда «Пиратов Карибского моря» и «Властелина колец» с бывшим канцлером Германии ужинают при свечах.

«Лишь через несколько недель после объявления о расставании с невестой Кэти Перри актера Орландо Блума сфотографировали за ужином с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель, — пошутили СМИ. — Ангела смешила Орландо всю ночь, а он не мог отвести от нее глаз!».

Блум оценил шутку, оставив эмодзи с аплодисментами в комментариях. Этот прикол возник после того, как бывшего премьер-министра Канады и Перри заметили на нескольких свиданиях. Однажды пара наслаждалась романтическим ужином, а позже Трюдо увидели среди зрителей во время концерта поп-звезды в Монреале.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что Кэти Перри и Джастин Трюдо «наслаждаются» знакомством друг с другом.

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Фото Instagram

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