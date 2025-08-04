«Цель — не обновить армию, а собрать кэш»: волонтер Дана Яровая об анонсированном Минобороны переходе ВСУ на новый камуфляж

Вооруженные силы Украины сменят камуфляж, более известный в народе, как «пиксель», на новую форму. Военные будут носить камуфляж ММ-25, являющийся копией иностранного Multicam. Сроки перехода на новую форму пока не известны. Учитывая текущую численность ВСУ, на полное изменение формы может уйти несколько лет. Также пока неизвестно, когда первые комплекты новой формы поступят в войска. Общественный деятель, волонтер Дана Яровая считает, что для таких изменений сейчас не время. Она называет смену камуфляжа в ВСУ на Multicam — популизмом и хорошим поводом снова заработать на армии



«Смена пикселя на Multicam: когда вместо реформы шьют схему.

Заявление Министерства обороны Украины о переходе ВСУ на Multicam — это не о заботе о военных. И точно не о функциональности.

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Это популизм, схема и хороший повод заработать.

Разложим по пунктам.

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1. Multicam = не паттерн, а ткань. Ребята носят Multicam не потому, что он красивее. И не потому, что он лучше «сливается» с рельефом. А потому что ткань другая: более легкая, воздухопроницаемая, выдерживает нагрузку, не гниет на теле после 48 часов в блиндаже.

И вот теперь МО предлагает не сменить ткань, а просто перерисовать рисунок. Потому что на изменении цвета заработать проще, чем на инновациях.

2. Армия — миллион. Чехия сказала «нет», имея 30 тысяч.

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В Чехии всерьез рассматривали переход армии на Multicam. Считали. Решили — дорого. Даже для них с ВВП $ 32 000 на человека.

В Украине ВВП на душу — $ 2 200, армия в 30 раз больше, и мы все равно переодеваем ее.

А потом, когда не хватает на РЭБ или FPV на фронт, говорим: «Европа, дайте денег».

3. Это еще и нарушение авторского права.

Multicam — запатентованный паттерн, собственность американской компании Crye Precision. То есть, не наша разработка, не наш рисунок, не наша интеллектуальная собственность. И вот теперь Минобороны Украины всерьез планирует сделать его «новой формой ВСУ».

Очень интересно будет посмотреть, как США отреагирует, когда наше государство возьмет коммерческий паттерн и просто выдаст за свой.

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4. И еще — удорожание ткани.

Multicam производится из 7 цветов, пиксель — из 5. Разница кажется мелкой только тем, кто никогда ничего не производил.

Как производитель утверждаю: это серьезно удорожает ткань.

То есть мы: не меняем качество, не улучшаем износостойкость, не делаем ее более легкой или функциональной, просто меняем цветовую палитру на более дорогую.

Ибо схемы — не в ткани, а в поставках.

5. А украинские производители не успеют.

В Украине есть один (!) производитель, который тянет на техусловие ткани для ВСУ. Чтобы он перестроился на другой рисунок, удовлетворить потребности ВСУ нужен год. Если не больше.

То есть это изменение точно не сможет реализовать отечественный производитель. А вот завезти ткань из-за границы, через прокладки, комиссии, таможни и «своих людей» очень даже удобно.

6. Все обещания остались в прошлом.

Когда я еще работала в Минобороны, была четкая договоренность: между введением нового и первым контрактом должно пройти полгода, чтобы рынок успел подготовиться.

Теперь — никто не ждет.

Потому что цель не обновить армию, а собрать кэш.

А еще была программа: летняя ткань с влагоотведением, зимняя ткань, более легкая и прочная, семислойная система экипировки

Где же она? Исчезла. Потому что на ней не заработаешь так быстро, как на новом рисунке.

У меня огромный вопрос к Центральному управлению развития материального обеспечения. Чем вы занимаетесь? Профанацией? Создаете условия для схем? Правильной дорогой идете, товарищи.

Итак, будем называть вещи своими именами:

Это не обновление.

Это афера под камуфляжем.

Прочел, перепость. Может у кого мозг на место станет".

Напомним, военнослужащий Игорь Луценко считает необходимым «приспособить армию и страну к долгосрочной войне», а также указывает на необходимость ротации в ВСУ и проблемы с мобилизованными, самовольно покидающими свои части.

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