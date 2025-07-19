«107 тысяч СОЧ только за полгода. Приблизительно как армия Испании. На второе полугодие ожидаем армию Италии»: Игорь Луценко о проблеме демобилизации

Военнослужащий Игорь Луценко считает необходимым «приспособить армию и страну к долгосрочной войне», а также поднял вопросы о проблеме с мобилизованными, самовольно оставляющими свои части, и о ротации в ВСУ.

«Зеленский сказал, что демобилизации не будет, будет только ротация. Это — горькая правда, — пишет Игорь Луценко. — Горькая правда заключается в том, что россия собирается воевать с нами «вечно» (цитата Владимира Мединского, помощника президента рф, 16 мая 2025 года).

ВІДЕО ДНЯ

Но без паники. Справимся. За нами много свободных людей и богатых правительств. У нас самих полно сил. Хватило бы ума эти силы задействовать.

Нам «всего-то» надо приспособить армию и страну к долгосрочной войне. Раньше мы даже не пытались, так что если мы этим займемся, нам сразу станет легче.

Например, нам нужно публично и громко ответить на вопрос — сколько мы ожидаем времени службы от среднего мобилизованного?

РЕКЛАМА

Мы серьезно считаем, что как требуют нынешние правила, этот человек должен воевать на фронте постоянно, а если перемещаться временно в тыл, то жить в режиме трудовой колонии?

У кого вообще есть примеры восстановления из-за такого «восстановления»? Может лучше — год через год на фронте, два через два? Полгода через полгода?

Ага, людей не хватает? А 107 тысяч СОЧ за текущий год? Это сколько европейских армий у нас только с нового года убежало? А кто вообще этих людей преследует по закону?

РЕКЛАМА

А, да, оказывается, вы считаете, что это не преступление? Тогда ЧТО ЭТО? Если СОЧники не трусы и не предатели, если они действительно не виноваты, что не могут служить в своих частях — то какая, черт возьми, самая популярная ПРИЧИНА?

А кто-то усердно разбирался, почему так? Проводил реальную аналитику, а не бумажные расследования? Наказывал, к примеру, тех, кто тупо посылал людей на смерть? Много ли мы слышали таких наказаний?

Ах, вы говорите, большинство СОЧ — трусы и предатели? Они совершили тяжкое преступление? Тогда почему только в 3.3% сообщено о подозрении (но это еще не решение суда первой инстанции)?

На что мы рассчитываем вообще? Каким образом с такими подходами мы собираемся кучно держать армию? Еще раз говорю — 107 тысяч СОЧ только за полгода. Приблизительно как армия Испании. Во второе полугодие ожидаем армию Италии.

РЕКЛАМА

А на 2026 год? По моим ощущениям, на фронте реально воюет тысяч 400, так что к 2027 году сбежит именно такая цифра. Наступит ли вообще для нас 2027 год?

Словом, пришел новый министр, так что давайте садиться и думать, как это все поменять, как построить армию, что сохранит государственность. Не стоит надеяться на «дипломатические усилия», солдат нам в виде военной помощи никто не пришлет Новой почтой, нам нужно все придумать САМИМ. Повторюсь — у страны есть человеческий ресурс, есть большие силы. Просто нужно не жить во лжи".

Фото из соцсети

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

376

Читайте нас в Facebook