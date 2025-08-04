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Помощь в размере 4000 гривен на жизнь: кто может получить их уже сейчас
В Украине действует программа базовой помощи малоимущим и другим уязвимым категориям населения, в том числе и переселенцам.
О помощи жителям прифронтовых областей сообщили в общественной организации Fight For Right.
Fight For Right реализует проект «Улучшение доступа к интегрированным услугам в сфере здравоохранения, психического здоровья и защиты для недавно перемещенных лиц и лиц, проживающих в прифронтовых районах на востоке Украины и на временно оккупированных территориях» при поддержке «Премьер Уржанс Интернасьональ» Украина United Humanitarian Front (UHF).
Речь идет о помощи людям с инвалидностью, людям старшего возраста, вынужденным недавно переселиться из-за войны, и людям, проживающим в прифронтовых населенных пунктах Донецкой, Харьковской, Сумской и Запорожской областей.
Организация может помочь с колесными креслами, ходунками, слуховыми аппаратами, костылями, тростями
Также для базовых нужд выделяется финансовая помощь в размере 4000 грн.
Люди могут обращаться за помощью в эвакуации, получении социальных и медицинских услуг, психологической или юридической консультации.
Всем, кто нуждается в помощи, необходимо заполнить анкету по ссылке:
https://ee-u.kobotoolbox.org/x/KDNdhfnH
«Заметьте, заполнение анкеты не гарантирует оказания помощи, но является необходимым шагом для дальнейшего рассмотрения заявки» , — говорится в сообщении.
С вопросами можно обращаться на горячую линию Fight For Right 0800 30 66 33 или на почту [email protected]
Также напомним, что международная благотворительная организация «Каритас» начинает новую программу поддержки некоторых категорий населения.85
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