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Общество и люди

Помощь в размере 4000 гривен на жизнь: кто может получить их уже сейчас

16:37 4 августа 2025
Деньги, фото из открытых источников

В Украине действует программа базовой помощи малоимущим и другим уязвимым категориям населения, в том числе и переселенцам.

О помощи жителям прифронтовых областей сообщили в общественной организации Fight For Right.

Fight For Right реализует проект «Улучшение доступа к интегрированным услугам в сфере здравоохранения, психического здоровья и защиты для недавно перемещенных лиц и лиц, проживающих в прифронтовых районах на востоке Украины и на временно оккупированных территориях» при поддержке «Премьер Уржанс Интернасьональ» Украина United Humanitarian Front (UHF).

Речь идет о помощи людям с инвалидностью, людям старшего возраста, вынужденным недавно переселиться из-за войны, и людям, проживающим в прифронтовых населенных пунктах Донецкой, Харьковской, Сумской и Запорожской областей.

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Организация может помочь с колесными креслами, ходунками, слуховыми аппаратами, костылями, тростями и т. д.

Также для базовых нужд выделяется финансовая помощь в размере 4000 грн.

Люди могут обращаться за помощью в эвакуации, получении социальных и медицинских услуг, психологической или юридической консультации.

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Всем, кто нуждается в помощи, необходимо заполнить анкету по ссылке:

https://ee-u.kobotoolbox.org/x/KDNdhfnH

«Заметьте, заполнение анкеты не гарантирует оказания помощи, но является необходимым шагом для дальнейшего рассмотрения заявки» , — говорится в сообщении.

С вопросами можно обращаться на горячую линию Fight For Right 0800 30 66 33 или на почту [email protected]

Также напомним, что международная благотворительная организация «Каритас» начинает новую программу поддержки некоторых категорий населения.

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