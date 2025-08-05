Раки получат неожиданную выгоду, а Девы узнают, правильный ли выбор они сделали в прошлом: гороскоп на 5 августа

Неделя с 4 по 10 августа будет очень удачной для многих знаков зодиака. А во вторник, 5 августа, звезды рекомендуют провести работу над ошибками, чтобы не повторять их в дальнейшем.

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Астрологи уверены, что следует упорядочить мысли, определиться с планами и отказаться от того, что тянет назад.

Овен

Овнам не стоит браться за новые дела, не завершив старых. Вы не успеете закончить все и список недоработок увеличится еще на один пункт.

Телец

Тельцам следует отпустить прошлое, не жить воспоминаниями, даже приятными. Найдите в себе силы жить сегодняшним днем, ищите хорошее и доброе в настоящем.

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Близнецы

Близнецам лучше перенести общение с друзьями на другой день. Иначе старый, не до конца урегулированный конфликт приведет к новой ссоре.

Рак

У Раков возможно солидное финансовое поступление, возвращение старого долга или хорошая зарплата поднимут настроение.

Лев

Львам стоит бороться с плохим настроением, чтобы не испортить прекрасный день. Нестабильное эмоциональное состояние не поможет достичь поставленных целей.

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Дева

Девам события 5 августа дадут понять, насколько правильным был выбор, который вы сделали в недавнем прошлом, и своим ли путем идете по жизни вообще.

Весы

Весам нужно действовать осторожно и не убеждать других людей в правоте собственного мнения. Вы зря потратите время, силы и красноречие.

Скорпион

Скорпионам важно отпустить прошлое. Нельзя старым событиям позволять отравлять ваше настоящее.

Стрелец

Стрельцам следует обратить внимание на свои чувства к человеку, которого вы когда-то любили, но потеряли. Возможно, стоит дать вашим отношениям еще один шанс на существование.

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Козерог

День идеально подходит для творчества, поиска креативных решений даже в простых будничных вопросах.

Водолей

Водолеям важно найти время для своего хобби. Он может приносить вам деньги. И даже стать основным бюджетотворческим занятием.

Рыбы

Рыбы могут коренным образом изменить свою жизнь, если внимательно отнесутся к предложению занять новую должность, о которой они мечтали давно.

Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 августа читайте на сайте ФАКТОВ.

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