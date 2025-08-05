- 00:18 «Динамо» проиграло «Пафосу» домашний матч отбора Лиги чемпионов: видеообзор поединка
- 05.08 22:27 Самые модные цвета осени-2025: возможно, одежда этих оттенков есть в вашем гардеробе
- 05.08 22:00 Ягодный десерт без сахара за пять минут: вкусно так, как в ресторане
- 05.08 21:31 Где бы она была, если бы не родители: комментарии Дженнифер Энистон по поводу славы вызывали споры
- 05.08 21:02 Что происходит с организмом, когда вы спите с открытым окном: результаты впечатляют
- 05.08 20:34 Длинной была его дорога домой: в бою в Донецкой области погиб отец двух дочерей с Полтавщины
- 05.08 20:06 Фантастическая штука: готовим яблочный штрудель
- 05.08 20:01 Уныние и разочарование: популярная танцовщица поразила признанием
- 05.08 19:54 Козорогам — «Император», Весам — «Справедливость», а Львам — «Сила»: Таро-прогноз на 6 августа
- 05.08 19:41 Украина возлагает на них большие надежды: стали известны подробности о максимально засекреченной ракетной программе Киева
- 05.08 19:18 В Резерв+ появилась отсрочка: кто может ею воспользоваться
- 05.08 18:59 Россияне увеличили жестокость ударов: о чем говорили Зеленский и Трамп по телефону
Раки получат неожиданную выгоду, а Девы узнают, правильный ли выбор они сделали в прошлом: гороскоп на 5 августа
Неделя с 4 по 10 августа будет очень удачной для многих знаков зодиака. А во вторник, 5 августа, звезды рекомендуют провести работу над ошибками, чтобы не повторять их в дальнейшем.
Астрологи уверены, что следует упорядочить мысли, определиться с планами и отказаться от того, что тянет назад.
Овен
Овнам не стоит браться за новые дела, не завершив старых. Вы не успеете закончить все и список недоработок увеличится еще на один пункт.
Телец
Тельцам следует отпустить прошлое, не жить воспоминаниями, даже приятными. Найдите в себе силы жить сегодняшним днем, ищите хорошее и доброе в настоящем.
Близнецы
Близнецам лучше перенести общение с друзьями на другой день. Иначе старый, не до конца урегулированный конфликт приведет к новой ссоре.
Рак
У Раков возможно солидное финансовое поступление, возвращение старого долга или хорошая зарплата поднимут настроение.
Лев
Львам стоит бороться с плохим настроением, чтобы не испортить прекрасный день. Нестабильное эмоциональное состояние не поможет достичь поставленных целей.
Дева
Девам события 5 августа дадут понять, насколько правильным был выбор, который вы сделали в недавнем прошлом, и своим ли путем идете по жизни вообще.
Весы
Весам нужно действовать осторожно и не убеждать других людей в правоте собственного мнения. Вы зря потратите время, силы и красноречие.
Скорпион
Скорпионам важно отпустить прошлое. Нельзя старым событиям позволять отравлять ваше настоящее.
Стрелец
Стрельцам следует обратить внимание на свои чувства к человеку, которого вы когда-то любили, но потеряли. Возможно, стоит дать вашим отношениям еще один шанс на существование.
Козерог
День идеально подходит для творчества, поиска креативных решений даже в простых будничных вопросах.
Водолей
Водолеям важно найти время для своего хобби. Он может приносить вам деньги. И даже стать основным бюджетотворческим занятием.
Рыбы
Рыбы могут коренным образом изменить свою жизнь, если внимательно отнесутся к предложению занять новую должность, о которой они мечтали давно.
Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 августа читайте на сайте ФАКТОВ.854
Читайте нас в Facebook
Драконам — выигрыш, Свиньям — подсказки интуиции, а Быкам — изменения на работе: Восточный гороскоп на День стильного коня