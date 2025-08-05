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Сделала, как Джей Ло: украинка смогла вернуть мужа в семью благодаря «жарким» публикациям в сети (фото)
Когда Дженнифер Лопес поняла, что развода с Беном Аффлеком не миновать, она стала носить вещи, подчеркивавшие ее привлекательность: «боди мести», обтягивающие трико, другие виды откровенных нарядов. Видимо, Джен действовала в соответствии с принципом: «пусть видит, что теряет».
К сожалению, удержать Бена Дженнифер не удалось. В то же время одна из украинок смогла добиться более положительного результата, когда применила подобный «метод», рассказали украинские СМИ.
Дело в том, что после полномасштабного вторжения многие украинки уехали подальше от войны, в безопасную Европу, оставив мужчин самих дома. Но так как некоторым мужчинам не удалось устоять перед соблазнами, то по возвращении немало семей распалось, включая семью Анны, жены вингера (крайнего нападающего) клуба «Трабзонспор» и сборной Украины.
Конечно, ситуация неприятная и грустная, но женщина смогла выбрать более рациональный способ поведения — в отличие от других женщин после развода.
Она стала публиковать в социальных сетях откровенные фото, чаще бывать за границей, участвовать в разных акциях и даже продвигать в интернете свой любимый вид купальников.
А так как фигура женщины (как и у каждой украинки) просто отличная, то успех и муж вскоре вернулись к ней.
Об этом написали некоторые спортивные СМИ, а также сама Анна, которая сменила в инстаграм статус на «замужем».
Если это действительно так, то нельзя не порадоваться за Анну и ее мужа, ведь каждая сохранившаяся во время войны семья — большое достояние для общества.
В то же время напомним, что иногда слишком откровенные снимки могут приводить не к воссоединению семей, а к сокрушительной критике со стороны других людей.181
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