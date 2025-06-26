Бьянку Цензори раскритиковали за выход в белье из конфет: «Ее нужно спасать!»

После скандального появления на вручении премии «Грэмми» жены рэпера Канье Веста практически без одежды парочка на время исчезла «с радаров» бдительной общественности.

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Некоторое время говорили, что они даже расставались под давлением любителей традиционных ценностей. Но несколько дней назад Канье с супругой заметили на прогулке в Бруклине, пишут зарубежные СМИ.

При этом исполнитель вышел на публику в светлом худи и черных широких брюках, коричневых ботинках и солнцезащитных очках.

А вот его жена снова удивила нарядом: она была в купальнике из конфет и серебристых туфлях на каблуке.

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Читатели Daily Mail не оценили образ модели.

«Ее нужно спасать», «Очень жаль!», «Какая жалкая пара, стремящаяся внимания, и безусловно не привлекательная с виду», «Очень грустно видеть, что происходит в этих отношениях» , — написали в отзывах интернет-пользователи.

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Как известно, Канье Вест и Бьянка Цензори поженились в 2022 году, но после торжественной церемонии вручения Грэмми-2025 начали появляться слухи о разводе пары. Некоторые СМИ написали, что знаменитости завершили отношения в феврале 2025 года. Впрочем, похоже, Канье очень нужна была Бьянка для «раскрутки» нового альбома, поэтому 16 марта он вроде бы вышел на публику с ее «двойником» — девушкой, очень похожей на его жену.

А уже в апреле настоящая Бьянка Цензори снялась с Канье Вестом, появившись на фотосессии в голубом боди и черных кожаных ботфортах. Вероятно, рэпер нашел нужные слова, чтобы уговорить ее на новые съемки. Хотя часть экспертов не исключает, что Бьянка сама не против участия в провокационных съемках, ведь это приносит ей популярность.

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Ведь после каждого случая появления на публике в «не совсем приличном» виде она из Канье становятся «героями» части новостей, хотя и подвергаются сокрушительной критике.



Фото: Backgrid

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