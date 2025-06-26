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Бьянку Цензори раскритиковали за выход в белье из конфет: «Ее нужно спасать!»
После скандального появления на вручении премии «Грэмми» жены рэпера Канье Веста практически без одежды парочка на время исчезла «с радаров» бдительной общественности.
Некоторое время говорили, что они даже расставались под давлением любителей традиционных ценностей. Но несколько дней назад Канье с супругой заметили на прогулке в Бруклине, пишут зарубежные СМИ.
При этом исполнитель вышел на публику в светлом худи и черных широких брюках, коричневых ботинках и солнцезащитных очках.
А вот его жена снова удивила нарядом: она была в купальнике из конфет и серебристых туфлях на каблуке.
Читатели Daily Mail не оценили образ модели.
«Ее нужно спасать», «Очень жаль!», «Какая жалкая пара, стремящаяся внимания, и безусловно не привлекательная с виду», «Очень грустно видеть, что происходит в этих отношениях» , — написали в отзывах интернет-пользователи.
Как известно, Канье Вест и Бьянка Цензори поженились в 2022 году, но после торжественной церемонии вручения Грэмми-2025 начали появляться слухи о разводе пары. Некоторые СМИ написали, что знаменитости завершили отношения в феврале 2025 года. Впрочем, похоже, Канье очень нужна была Бьянка для «раскрутки» нового альбома, поэтому 16 марта он вроде бы вышел на публику с ее «двойником» — девушкой, очень похожей на его жену.
А уже в апреле настоящая Бьянка Цензори снялась с Канье Вестом, появившись на фотосессии в голубом боди и черных кожаных ботфортах. Вероятно, рэпер нашел нужные слова, чтобы уговорить ее на новые съемки. Хотя часть экспертов не исключает, что Бьянка сама не против участия в провокационных съемках, ведь это приносит ей популярность.
Ведь после каждого случая появления на публике в «не совсем приличном» виде она из Канье становятся «героями» части новостей, хотя и подвергаются сокрушительной критике.
Фото: Backgrid
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