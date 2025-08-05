Баба Ванга предупредила человечество об опасности искусственного интеллекта: в чем суть предсказания

Известная болгарская провидица Баба Ванга предупреждала о явлениях, которые еще не были известны при ее жизни, и их подлинное содержание становится понятным только в наше время.

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Об этом пишет УНИАН со ссылкой на The Economic Times.

В частности, одно из самых загадочных высказываний Ванги на этот период предупреждает, что человечество может быть «ближе к знанию, которого оно не хотело». Эту фразу специалисты связали с достижениями в области искусственного интеллекта (ИИ), квантовых вычислений и генной инженерии.

Это перекликается с дебатами об нравственных границах машинного обучения и контента, создаваемого ИИ. Некоторые видят в вещих словах Ванги оговорку: технологические открытия могут принести как просветление, так и опасность. Это согласуется с другой фразой прорицательницы: «То, что открыто, не может быть закрыто».

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Возможно, самое обнадеживающее из ее предсказаний на этот месяц касается «пробуждения» человеческого сознания. Считается, что Ванга сказала: «В августе люди откроют глаза по-другому, некоторые увидят больше, чем разрешают глаза».

Сторонники этой интерпретации связывают высказывание с ростом глобальной осведомленности о социальной справедливости, экологической ответственности и внутреннем благополучии.

Еще одно пророчество Бабы Ванги на август 2025 года под названием «Двойной огонь с неба и земли» содержит тревожную фразу: «Двойной огонь поднимется с неба и земли одновременно». Это утверждение, переданное устно и в рукописях, вызвало споры у профессионалов.

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В частности, некоторые интерпретируют «двойной огонь» как разрушительные лесные пожары в сочетании с небесными явлениями, возможно, падением метеорита или солнечной вспышкой. Остальные связывают это с изменением климата, особенно с глобальным потеплением.

Напомним, что «Китайский Нострадамус» сделал прогнозы на 2025 год, и они начали сбываться.

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