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Живем благодаря партнерам: нардеп объяснил, как Украине удается противостоять рф
Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина не использует собственные бюджетные доходы на невоенные нужды. Благодаря этому все налоговые поступления идут исключительно на финансирование обороны государства от полномасштабной российской агрессии, информирует «Вечір.LIVE».
По словам Гетманцева, гражданский сектор полностью финансируется за счет льготных кредитов от международных партнеров. Эти средства покрывают социальные выплаты, поддержку бизнеса, содержание государственного аппарата и зарплату.
В то же время нардеп признает, что, несмотря на значительную финансовую помощь от Запада, уровень бедности в Украине за время полномасштабной войны вырос почти на 40%. По данным замминистра социальной политики Дарии Марчак, 8,8 миллиона украинцев сейчас живут за чертой бедности. Она также отметила, что фактический прожиточный минимум в Украине должен быть вдвое выше официально установленного.
Как писали «ФАКТЫ», пенсионерам обещают увеличение выплат в следующем году. Правительство предусматривает рост минимальной пенсии с нынешних 2361 до 2564 гривен.138
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