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Почти два месяца могут провести в отпуске военнослужащие, но есть условие: военный омбудсмен озвучила срок отдыха для военных
Уже в августе бойцы ВСУ могут получить дополнительно к своему отпуску до 15 дней, однако по факту максимальный срок отдыха может составить до 54 дней. Правда, возможно это будет только при соблюдении одного важного условия.
Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на уполномоченную президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей воинов Ольгу Решетилову. Правда, максимальную продолжительность отпуска военнослужащие могут получить только в тех подразделениях, которые укомплектованы минимум на 30%, чтобы их боеспособность не утрачивалась из-за взятого его бойцом максимально возможного отпуска.
Максимальные 54 дня отпуска военнослужащего складываются из:
- 30 дней основного отпуска, 15 из которых обязательны, если только боец сам не захочет от них отказаться;
- еще 10 суток можно получить по семейным обстоятельствам.
- с 2022 года дополнительные дни отпуска для имеющих статус УБД были заблокированы из-за военного положения согласно Закону «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Теперь всем участникам боевых действий по решению командира могут давать дополнительные 14 дней.
Также военный омбудсмен подчеркнула, что увеличение количества дней отпуска планируется и дальше. Нововведения будут касаться военных, выполняющих боевые задания в первом эшелоне обороны и наступательных операциях.
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