«Папа, а ты можешь не ехать на войну?»: военный о «спасибо ВСУ» в Instagram, имитации мобилизации и потере достоинства в стране

Военный Игорь Райков во время отпуска в Киеве наблюдал, как город живет в состоянии покоя и безразличия, словно война далеко или ее просто не существует: одиночные ветераны, демонстративное «спасибо ВСУ» в соцсетях, фиктивные бронирования, кофейни, застройки, язык оккупанта, имитация мобилизации

Свои впечатления защитник Райков выложил в Facebook под красноречивым названием: «Город нерожденных для войны».

«Закончился очередной отпуск и я поехал за остатком приключений своего третьего лета войны, — пишет Игорь Райков. — В предпоследний день с детьми, диалог с младшим сыном:

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— Папа, а ты можешь не ехать? Или на день или два еще задержаться?

— Не могу, сынок. Я не могу.

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— Папа, а почему нельзя тех, кто сейчас здесь с нами по улицам гуляет, отправить на фронт, а всех вас вернуть в Киев на отдых?

…Вопрос логичный. Но я не нашел ответа…

Потому что увидел, как Киев расслабился.

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Утром. Какой-то тип на входе в вокзал, шедший позади меня, увидев рамку металлодетектора, сказал: «О. а я и забил, что у нас военное положение». Мама в поезде на весь вагон включает своим детям фиксиков. Все это хорошая демонстрация.

Война далековато. Почти как АТО, только обстрелы мешают спать.

Да, видел в городе одиночных ветеранов на отдыхе, таких же, как я. Видел ветеранов-ампутантов, пытающихся интегрироваться в гражданскую жизнь. Но это единицы.

Общий вайб города — «на чиле». Главное в конце сообщения с фото о том, как живешь свою лучшую жизнь, дописать «Благодарю ВСУ за…».

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Возле войскоматов пусто. На улицах нет патрулей, которые бы ходили и что-то у кого-то проверяли. Нет проверок на дорогах.

Куча экономически забронированных свободно пересекают границу, ездят на отдых. На рынке свободно продаются ООО с правом бронирования. Вакансии на сайтах по поиску работы пестрят объявлениями с бронированием. В кафе куча типа военных с серьезными званиями, которые за 10−12К $ перевелись в разные силовые структуры имитировать военную деятельность.

Город за миллиарды гривен строит не нужные сейчас дороги и развязки. Зато школьные укрытия, финансируемые UNICEF — остановлены, потому что не ко времени. Наверное, городу не интересно дофинансировать. Повсюду схемки-темки. Vero Vero (читай Vino e Cucina, Bigoli, Fenix, Frou Frou и тд) заполнены «типами с телочками» на Gelandewagen 2025 года. Все поголовно говорят на языке оккупанта.

Никто никого не мобилизует. Какие-то единичные случаи и истории. Да и то, это попавшие в поле зрения полиции в комендантский час.

И это норма. Для мирного времени. Но не для военного. Когда само существование государства под угрозой.

Ни к одному из гражданских у меня нет претензий. Всегда, если есть возможность оттянуть момент со сложным выбором, человек оттянет. Такова его природа.

Меня никто не принуждал. У меня была такая же возможность потеряться где-то в городе и эмоционально дистанцироваться от войны, оправдывая себя удерживанием «экономического фронта». Встать в ряды — мой личный выбор.

Но я не выбирал стать крепостным. Или, как писала Алина Михайлова — быть проигранным в карты. Я рассчитывал, что пока есть энергия и ресурс добровольцев, государство разработает действенный механизм мобилизации, по которому у каждого мужчины призывного возраста будет своя очередь. И тогда у меня не будет вопросов, почему все эти спортивные типочки ходят по кафе, а мобилизуют только мужиков за 50.

Я считаю, что модель, по которой я мог бы год воевать, полгода быть дома, заниматься бизнесом, уделять время детям и жене, потом снова год на войне, потом снова полгода дома и так далее, настолько устойчива и действенна, что враг сдулся бы сразу, как мы бы это приняли, потому что такую нацию не победить. Где воюют все и не «ну, еще чуть-чуть, еще две-три недели/месяцы/годы», а нон-стоп. Где война является такой же составляющей жизни у мужчин, как работа или спортзал.

Но такой способ ведения войны нуждается в три раза большем количестве людей, чем задействовано в обороне сейчас. Чтобы пока другие на ротации в гражданской жизни, между своими годовыми БРками, на фронте было кому защищать государство.

Когда я ехал на войну, мой старший сын был ростом 140 см, сейчас — 167. Этих 27 см жизни прошли без меня. Многие дети уже никогда не смогут увидеть своих родителей.

СОЧ не только из-за плохих командиров, СОЧ — из-за непонимания мобилизованными сроков службы.

Господин президент, примите наконец справедливый закон о сроках военной службы и ротации. Возвратите достоинство в желание гражданского мобилизоваться, верните уважение к действующим военным и ветеранам.

Уважаемая часть сознательного общества, с акциями в поддержку НАБУ и САП — получилось круто, по-настоящему. А давайте так же, только за сроки службы и справедливую ротацию, чтобы не только у меня, но и у каждого новобранца был ответ для своих детей.

АПД: Друзья, важное уточнение: сообщение не о ДЕмобилизации, а о непрерывной справедливой ДОмобилизации, для обеспечения нормальной ротации тех, кто на фронте".

Иллюстративное фото со страницы Сухопутных войск ВСУ в соцсетях

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