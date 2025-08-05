В Киеве двое парней изнасиловали 12-летнюю девочку: как их накажут

В Киеве два молодых человека изнасиловали несовершеннолетнюю девочку. Им сообщили о подозрении и заключили под стражу без возможности внесения залога.

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По данным следствия, двое молодых людей 18 и 23 лет в Киеве на Крещатике познакомились с 12-летней девочкой, которая со знакомой гуляла по центру города. Под предлогом продолжения общения, воспользовавшись доверием ребенка, ее завели в подъезд одного из домов на Печерске и изнасиловали.

Подозреваемые, один из которых является иностранцем, задержаны. Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 дней.

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Насильникам грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

«Действия подозреваемых квалифицированы по части 4 статьи 152 УК Украины, а именно как совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия «, — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее мы сообщали о случае в Киевской области, где отец в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою 15-летнюю дочь.

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