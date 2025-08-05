41.33 / 41.88 47.87 / 48.51
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве двое парней изнасиловали 12-летнюю девочку: как их накажут

13:38 5 августа 2025
В Киеве задержали двух насильников малолетней, фото прокуратура

В Киеве два молодых человека изнасиловали несовершеннолетнюю девочку. Им сообщили о подозрении и заключили под стражу без возможности внесения залога.

По данным следствия, двое молодых людей 18 и 23 лет в Киеве на Крещатике познакомились с 12-летней девочкой, которая со знакомой гуляла по центру города. Под предлогом продолжения общения, воспользовавшись доверием ребенка, ее завели в подъезд одного из домов на Печерске и изнасиловали.

Подозреваемые, один из которых является иностранцем, задержаны. Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 дней.

РЕКЛАМА

Насильникам грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

«Действия подозреваемых квалифицированы по части 4 статьи 152 УК Украины, а именно как совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия «, — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее мы сообщали о случае в Киевской области, где отец в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою 15-летнюю дочь.

РЕКЛАМА

216

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

День стильной лошади

Драконам — выигрыш, Свиньям — подсказки интуиции, а Быкам — изменения на работе: Восточный гороскоп на День стильного коня

Латгальский салат из огурцов

Латгальский салат из огурцов: такой вкуснятины вы еще не готовили

Карты Таро, фото из открытых источников

Ракам — «Колесо Фортуны» и внезапный поворот, Стрельцам — «Девятка кубков» и исполнение желаний: Таро-прогноз на 5 августа

лавровый лист

С этой специей надолго забудете о моли: все, что нужно сделать, положить несколько листов

Следующий материал
Новости партнеров