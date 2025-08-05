Александр Городник порадовал Анну Тринчер греческим салатом: из чего готовил и как подавал (видео)

Певица Анна Тринчер, недавно выпустившая песню «Пионы» и клип, вдохновила шеф-повара Александра Городника на то, чтобы приготовить особое блюдо.

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«Мой твист на Греческий салат. Подал его в помидоре с кремом из феты», — написал Александр Городник на своей странице в соцсетях и добавил, что хочет, чтобы певица знала: ее музыка вдохновляет не только петь, но и готовить.

Ингредиенты: 1 большой спелый помидор;

1/3 огурца без кожуры;

¼ красного болгарского перца;

6−7 маслин каломата без косточек;

1−2 ломтика красного лука;

1 ч. л. винного уксуса (красного или белого);

1 ст. л. оливкового масла;

Соль, перец, орегано — по вкусу. Для крема с фетой: 50 г сыра фета;

1 ст. л. греческого йогурта или сметаны;

½ ч. л. меда;

Соль и перец — щепотка. Приготовление: РЕКЛАМА На помидоре сделать крестообразный надрез, бланшировать 30 секунд в кипятке, переложить в холодную воду. Снять шкурку, срезать низ так, чтобы помидор мог стоять, но оставить зеленую плодоножку сверху для красоты. Аккуратно вынуть сердцевину ложкой.

Огурец, перец, лук, маслины, сердцевину помидора нарезать мелкими кубиками, заправить уксусом, растительным маслом, солью, перцем и орегано. Перемешать.

Начинить салатом помидор.

Для крема взбить фету, йогурт, мед, соль и перец блендером в кремовую консистенцию. По желанию выложить сверху ложкой или из кондитерского мешка.

Выложить на тарелку, украсить зеленью или каплей растительного масла.

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