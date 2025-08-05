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Книга рецептов
16:54 — 5 августа 2025
Александр Городник порадовал Анну Тринчер греческим салатом: из чего готовил и как подавал (видео)
Певица Анна Тринчер, недавно выпустившая песню «Пионы» и клип, вдохновила шеф-повара Александра Городника на то, чтобы приготовить особое блюдо.
«Мой твист на Греческий салат. Подал его в помидоре с кремом из феты», — написал Александр Городник на своей странице в соцсетях и добавил, что хочет, чтобы певица знала: ее музыка вдохновляет не только петь, но и готовить.
Ингредиенты:
- 1 большой спелый помидор;
- 1/3 огурца без кожуры;
- ¼ красного болгарского перца;
- 6−7 маслин каломата без косточек;
- 1−2 ломтика красного лука;
- 1 ч. л. винного уксуса (красного или белого);
- 1 ст. л. оливкового масла;
- Соль, перец, орегано — по вкусу.
Для крема с фетой:
- 50 г сыра фета;
- 1 ст. л. греческого йогурта или сметаны;
- ½ ч. л. меда;
- Соль и перец — щепотка.
Приготовление:
- На помидоре сделать крестообразный надрез, бланшировать 30 секунд в кипятке, переложить в холодную воду. Снять шкурку, срезать низ так, чтобы помидор мог стоять, но оставить зеленую плодоножку сверху для красоты. Аккуратно вынуть сердцевину ложкой.
- Огурец, перец, лук, маслины, сердцевину помидора нарезать мелкими кубиками, заправить уксусом, растительным маслом, солью, перцем и орегано. Перемешать.
- Начинить салатом помидор.
- Для крема взбить фету, йогурт, мед, соль и перец блендером в кремовую консистенцию. По желанию выложить сверху ложкой или из кондитерского мешка.
- Выложить на тарелку, украсить зеленью или каплей растительного масла.
Ранее Александр Городник рассказал, как кукурузу можно приготовить за три минуты в микроволновке.131
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