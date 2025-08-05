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Книга рецептов

Александр Городник порадовал Анну Тринчер греческим салатом: из чего готовил и как подавал (видео)

16:54 5 августа 2025
Греческий салат от Александра Городника. Фото - скриншот

Певица Анна Тринчер, недавно выпустившая песню «Пионы» и клип, вдохновила шеф-повара Александра Городника на то, чтобы приготовить особое блюдо.

«Мой твист на Греческий салат. Подал его в помидоре с кремом из феты», — написал Александр Городник на своей странице в соцсетях и добавил, что хочет, чтобы певица знала: ее музыка вдохновляет не только петь, но и готовить.

Ингредиенты:

  • 1 большой спелый помидор;
  • 1/3 огурца без кожуры;
  • ¼ красного болгарского перца;
  • 6−7 маслин каломата без косточек;
  • 1−2 ломтика красного лука;
  • 1 ч. л. винного уксуса (красного или белого);
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • Соль, перец, орегано — по вкусу.

Для крема с фетой:

  • 50 г сыра фета;
  • 1 ст. л. греческого йогурта или сметаны;
  • ½ ч. л. меда;
  • Соль и перец — щепотка.

Приготовление:

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  • На помидоре сделать крестообразный надрез, бланшировать 30 секунд в кипятке, переложить в холодную воду. Снять шкурку, срезать низ так, чтобы помидор мог стоять, но оставить зеленую плодоножку сверху для красоты. Аккуратно вынуть сердцевину ложкой.
  • Огурец, перец, лук, маслины, сердцевину помидора нарезать мелкими кубиками, заправить уксусом, растительным маслом, солью, перцем и орегано. Перемешать.
  • Начинить салатом помидор.
  • Для крема взбить фету, йогурт, мед, соль и перец блендером в кремовую консистенцию. По желанию выложить сверху ложкой или из кондитерского мешка.
  • Выложить на тарелку, украсить зеленью или каплей растительного масла.
Ранее Александр Городник рассказал, как кукурузу можно приготовить за три минуты в микроволновке.

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