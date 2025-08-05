Обязательно заглубляйте побеги до верхней почки: фермерша показала, как правильно размножать смородину

Деревья и кустарники обрезают не только осенью или весной, но и летом — это и омоложение, и стимуляция роста. Проводят такие работы и со смородиной.

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А автор канала «Сімейний сад» рассказала, как правильно размножать смородину. Так, нужно брать созревшие однолетние побеги толщиной с простой карандаш.

Черенки нужно нарезать длиной по 15−20 см, по 4−5 почек на каждом. Нижний срез черенка под почкой делают косым, а верхний — прямым.

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Фермер обратила внимание на то, что смородину нужно высаживать под углом 45 градусов, обязательно углубляя черенки до верхней почки — так образуется больше корней.

Автор видео советует садоводам не перепутать где верх живца, а где низ: почки должны смотреть вверх.

После высадки черенков почву уплотняют и поливают удобрением, которое ускоряет укоренение. Через год из таких черенков вырастают крепкие саженцы.

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О том, почему смородина преждевременно осыпается и как с этим бороться, читайте на нашем сайте.

Фото — скриншот

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