Истекает срок ультиматума Дональда Трампа россии относительно прекращения огня на фронте. Ситуация между США и рф становится все более напряженной. Генерал, офицер воздушно-десантных войск Польши и бывший командир войск специального назначения Роман Полко считает, что политика, чтобы быть эффективной, не может быть эмоциональной, пишет издание Wiadomosci.

«Это самая большая проблема, потому что до сих пор американская дипломатия была чрезвычайно классной и основанной на опыте. И у меня создается впечатление, что президент Трамп оттолкнул от себя людей, которые просто знают эту работу, имеют большой опыт и понимают специфику россии», — говорит он.

Бывший руководитель спецподразделения «Гром» убежден — развертывание подлодок показывает, что Соединенные Штаты лишь спустя свыше шести месяцев поняли, что россия не идет ни на какие уступки.

«путин, по сути, с самого начала открыто об этом говорил и не хочет мира ни при каких условиях. Ведь Трамп предлагал россии конкретные территории и обещал, что Украина не будет вступать в НАТО. Эти заявления были сделаны практически без какого-либо вопроса о согласии Украины. Они не встретили никаких жестов со стороны кремля, даже временного прекращения огня или снижения интенсивности операций на фронте», — вспоминает бывший военный офицер.

По его словам, если предполагалось, что сначала прекратятся воздушные и морские операции, а затем будет предпринята попытка посредничества в установлении мира на суше, то американцы ошиблись.

«россия через своих представителей дает понять, что на самом деле она хочет безоговорочной капитуляции Украины, которая будет в сфере влияния кремля. Короче говоря, россия хочет превратить Украину во вторую беларусь и отказывается идти на какие-либо уступки в этом плане. В этом контексте визит Стива Виткоффа в москву ничего не изменит», — констатирует военный эксперт.

Тем временем стало известно, о чем разговаривали по телефону президент Украины Владимир Зеленский с американским лидером Дональдом Трампом 5 августа.

