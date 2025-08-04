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Ультиматум Трампа кремлю: что сказал президент США о визите его спецпосланника к путину
Соединенные Штаты все решительнее давят на москву. Президент Дональд Трамп подтвердил, что уже на этой неделе спецпосланник Стив Виткофф отправляется в россию для переговоров, которые могут стать последним шансом для путина избежать болезненных санкций против рф. Визит Виткоффа в москву ожидается в среду или четверг. Об этом сообщил Дональд Трамп во время общения с журналистами.
«Они хотели бы увидеть его. Они попросили, чтобы он встретился, и посмотрим, что произойдет», — отметил Трамп, намекая на напряженность в подготовке визита.
Однако президент США не сдерживался в формулировках: если россия до ультиматума — 8 августа — не согласится на прекращение боевых действий в Украине, ее ждут новые санкции. И не просто санкции — пошлины в 100% на импорт из любых стран, которые продолжают покупать российскую нефть.
«Кажется, они довольно хорошо избегают санкций. Знаете, они хитрые персонажи…» — сказал Трамп, дав понять, что на этот раз избежать последствий будет сложнее.
Стив Виткофф должен донести российской стороне жесткое послание: мир не будет безмолвно смотреть на потери. Трамп напомнил о тысячах погибших украинцев и огромных потерях среди российских военных. Главное — остановить смерть.
Американский посол при НАТО Мэтт Витакер верит в результативность визита: он заявил, что поездка Виткоффа в москву «может принести определенные результаты», которые приблизят завершение войны.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Сенат США ушел на каникулы, так и не приняв санкции против россии.197
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