Ультиматум Трампа кремлю: что сказал президент США о визите его спецпосланника к путину

Соединенные Штаты все решительнее давят на москву. Президент Дональд Трамп подтвердил, что уже на этой неделе спецпосланник Стив Виткофф отправляется в россию для переговоров, которые могут стать последним шансом для путина избежать болезненных санкций против рф. Визит Виткоффа в москву ожидается в среду или четверг. Об этом сообщил Дональд Трамп во время общения с журналистами.

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«Они хотели бы увидеть его. Они попросили, чтобы он встретился, и посмотрим, что произойдет», — отметил Трамп, намекая на напряженность в подготовке визита.

Однако президент США не сдерживался в формулировках: если россия до ультиматума — 8 августа — не согласится на прекращение боевых действий в Украине, ее ждут новые санкции. И не просто санкции — пошлины в 100% на импорт из любых стран, которые продолжают покупать российскую нефть.

«Кажется, они довольно хорошо избегают санкций. Знаете, они хитрые персонажи…» — сказал Трамп, дав понять, что на этот раз избежать последствий будет сложнее.

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Стив Виткофф должен донести российской стороне жесткое послание: мир не будет безмолвно смотреть на потери. Трамп напомнил о тысячах погибших украинцев и огромных потерях среди российских военных. Главное — остановить смерть.

Американский посол при НАТО Мэтт Витакер верит в результативность визита: он заявил, что поездка Виткоффа в москву «может принести определенные результаты», которые приблизят завершение войны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Сенат США ушел на каникулы, так и не приняв санкции против россии.

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