Смерть геополитической Америки или Третья мировая война: Портников о выборе, который предстанет перед Трампом 9 августа

Что произойдет 9 августа — после того, как истечет срок ультиматума, который Трамп поставил путину, и президент США озвучит свою позицию по поводу войны россии против Украины? Журналист и публицист Виталий Портников считает, что ключевым будет не само выступление, а последствия, которые наступят на следующий день.

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«На самом деле самым интересным будет не то, что Дональд Трамп скажет 8 августа. Самым интересным будет то, что произойдет на следующий день, — пишет в Facebook Виталий Портников. — Мы уже понимаем, что никакой волшебной палочки в кармане Дональда Трампа нет, а его вина вовсе не в отсутствии этой палочки, а создании иллюзии ее наличия. Если окажется, что Китай и Индия проигнорируют санкции и продолжат торговлю с Россией, а Россия продолжит войну — скорее всего, так и будет — это будет означать, что Соединенные Штаты не способны навести порядок и установить мир там, где война не пугает мир «глобального Юга».

И тогда у Трампа есть два пути. Первый — смириться с собственной беспомощностью и пытаться защитить то, что еще не захвачено «вторым миром» (который, конечно, будет наступать, потому что убедится в западной немощности). Это погибель геополитической Америки и глобального Запада.

И второй — не униматься и давить на Россию, Китай и Индию все сильнее, усиливать военную помощь Украине, тратить сотни миллиардов долларов на эту помощь и переориентацию американской экономики на противостояние нарушителям мирового порядка.

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Да, такой подход будет включать риск начала Третьей Мировой войны еще при каденции Трампа, однако другого выхода сохранить Америку великой не существует и никогда не существовало.

Трампу придется сделать самый сложный выбор за всю недолгую историю американской государственности".

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