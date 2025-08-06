Вторичные санкции могут иметь потенциально большое влияние: эксперт о новой тактике Трампа

За последние годы российская экономика в определенной степени адаптировалась — частично целенаправленно — чтобы противостоять санкциям со стороны Европейского Союза и других. Но это не означает, что санкции больше не могут нанести ущерб, считает доктор Ян Лессер — глава брюссельского офиса Немецкого фонда Маршалла.

«Нужно понимать, что санкции против россии со стороны США не имеют большого значения, потому что экономические связи между двумя странами и так минимальны. Но вторичные санкции могут потенциально иметь большое влияние, особенно в энергетическом секторе или в финансах. Но это зависит от того, какими именно будут эти санкции. Те страны, которые оказались бы в центре усилий по вторичным санкциям из-за масштаба их торговли с москвой, — это страны, в отношении которых США будут осторожны, чтобы не зайти слишком далеко. Это Китай, Индия, Турция и некоторые другие. Отношения с этими странами не идеальны. Но есть и другие интересы, другие переговоры, которые ведутся», — говорит эксперт.

По мнению Лессера, это может ограничить то, насколько далеко администрация сможет зайти.

«Многое из этого — возможно, больше риторика, чем реальные действия, но в то же время это может подтолкнуть администрацию Трампа к более активным действиям в сфере вооружения и военной помощи для Украины. И это будет иметь даже большее значение», — резюмировал доктор Ян Лессер.

