Президент Дональд Трамп все еще имеет рычаги влияния на дипломатическое решение войны в Украине, поскольку 8 августа будут введены суровые санкции против россии и стран, ведущих с ней бизнес. Это произойдет, если путин не согласятся на прекращение огня. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Витакер.

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Сообщается, что Трамп заявил, что США введут тарифы, санкции и вторичные санкции против россии «через 10 дней» (т.е. 8 августа), если москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны. Он также поддерживает двухпартийное законодательство в Конгрессе, введя 500% тарифы на страны, покупающие российскую нефть, природный газ, уран или другие экспортные товары.

«Президент Трамп понимает рычаги влияния лучше любого, — сказал Витакер. — И я думаю, что объявление санкций без соглашения о прекращении огня, которые он собирается ввести 8 августа, я бы назвал разрушительными тарифами и санкциями против россии. Суть в том, что путину нужно продавать свою нефть. Он продает ее Китаю. Он продает ее Индии. Он продает Бразилию. И эти страны теперь испытывают достаточно значительное влияние из-за того, что они ведут бизнес с россией, и у россии не будет никаких друзей. У них не будет никаких торговых партнеров. И их способность финансировать эту войну закончится.

Следовательно, добавил Витакер, нужно прекращение огня, и этого можно добиться только дипломатическим путем и путем переговоров.

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«Обе стороны должны будут сесть за стол переговоров, — сказал он. — Обе стороны должны будут достичь соглашения, которое, вероятнее всего, не совсем соответствует их идеальному сценарию, но в то же время убийства должны прекратиться».

Мэттью Витакер добавил, что его не беспокоит, что строгие санкции против россии и стран, ведущих с ней бизнес, таких как Китай, сблизят двух противников США.

«У Соединенных Штатов Америки все карты в руках, — сказал он. — И самое главное, у Дональда Трампа все карты в руках. Это не последний вариант, который у него есть. Если Китай и россия хотят присоединиться к миру, который соблюдает правила, не вторгается в другие страны, не убивает и не сеет хаос, то они могут это сделать. Но этому нужно положить конец, и Китай должен прекратить помогать россии продолжать эту войну, а она должна прекратить вести эту войну. Им нужно сесть за стол переговоров, и это должно закончиться. Это продолжается уже три года, и на поле боя ничего не изменилось. И каждый день гибнут сотни солдат. Президент Трамп снова собирается, как он и объявил, ввести эти вторичные санкции 8 августа, если у нас не будет прекращения огня, но это не то, чем он ограничится «.

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Между тем, СМИ сообщают, что новые санкции ЕС не повлияли на стоимость российской нефти.

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