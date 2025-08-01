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Новые санкции ЕС не повлияли на стоимость российской нефти, — СМИ
Европейский Союз объявил о санкциях против россии, включая более низкий ценовой предел на российскую нефть. Однако дисконт (скидка) почти не изменился даже после объявления ЕС. Аналитики Муя Сюй и Рональд Смит объясняют это такими факторами, как спрос в Азии и ограниченные российские поставки. Они ожидают, что дисконт может снова возрасти, когда вступит в силу новый предельный уровень цен, установленный ЕС. Флагманская российская нефть марки Urals торгуется с наименьшей скидкой по отношению к эталонным ценам с момента начала войны кремля против Украины в 2022 году, что свидетельствует о том, что новые европейские санкции пока не оказывают влияния.
Согласно данным Argus Media, собранным Bloomberg, цена на нефть, поставляемую из западных портов россии, в последние дни, торгуется со средней скидкой в 11,45 доллара за баррель. Это самый маленький разрыв с февраля 2022 года, когда россия начала полномасштабное вторжение в Украину, пишет Bloomberg.
Скидка снизилась даже после того, что главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала «одним из сильнейших» пакетов санкций против россии. Стремясь ограничить поступление нефтедолларов в кремлевскую казну, Брюссель снизит предельную цену на российскую нефть с 60 до 47,60 доллара за баррель и запретил импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти. На минувшей неделе цена на нефть марки Urals превышала 58 долларов.
Хотя Трамп и выставил ультиматум путину, пока США не присоединились к последним усилиям ЕС по снижению ценового порога, запрещающего доступ к ключевым западным услугам, таким как страхование и доставка, для продажи нефти сверх лимита. россия адаптировалась к первоначальному ограничению, введенному в декабре 2022 года, построив огромный теневой флот танкеров и предлагая более широкие скидки своим клиентам.
Спрос в Азии и ограниченные российские поставки, вероятно, помогают сузить скидку, тогда как ограничения ЕС еще не вступили в силу.
Возможно, еще рано оценивать влияние 18-го пакета санкций ЕС против москвы. Новое ограничение цен должно вступить в силу 3 сентября, в то время как запрет на покупку нефтепродуктов, изготовленных из российской сырой нефти, вступит в силу только в конце января следующего года.
Но Индия, которая является крупнейшим импортером российской сырой нефти, уже стремится диверсифицировать свои поставки, по словам аналитиков и руководителей нефтеперерабатывающих заводов. Если спрос хотя бы со стороны некоторых индийских покупателей уменьшится, это даст оставшимся клиентам дополнительные рычаги влияния для переговоров о больших скидках от российских производителей нефти.
Вместе с тем, если опасения по поводу излишка нефти в этом году оправдаются, это в конечном итоге повлияет на мировые цены, а также приведет к снижению цены на нефть Urals. россия, которая зависит от нефти и газа примерно на треть своих доходов, уже борется с ростом дефицита бюджета, поскольку текущая цена на ее сырую нефть ниже 69,7 доллара за баррель, прогнозируемую в бюджете на 2025 год.
Напомним, Трамп грозится ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти, если путин не заключит мирное соглашение с Украиной в течение 10−12 дней. Однако аналитики уверены, что путин не пойдет на уступки в своих военных целях.106
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