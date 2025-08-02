Республиканцы хотят заставить Европу платить за американское оружие для Украины

В Сенате США два высокопоставленных сенатора-республиканца представили план, который позволит союзникам Вашингтона финансировать поставки оружия в Украину.

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Как сообщает Wall Street Journal, законопроект о мире, предложенный Роджером Викером и Джимом Ришем, предлагает самый подробный на сегодняшний день обзор того, как Трамп мог бы реализовать свой новый план по обеспечению Киева европейскими средствами. Документ предусматривает создание фонда в Казначействе США для приема денег от союзников. Это позволит Пентагону пополнять запасы оружия, которое направляется в Киев.

Сенатор Викер подчеркнул, что законопроект под названием Peace Act предоставляет президенту США Дональду Трампу и союзникам инструмент для ускорения военной помощи Украине за счет имеющихся вооруженных запасов США.

«Это эффективный способ обеспечить Украину оружием и одновременно уменьшить стратегическую и военную угрозу со стороны россии для США и НАТО», — говорит он.

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Авторы надеются, что документ будет принят до конца 2025 года в рамках ежегодного оборонного бюджета.

Предложение появилось после заявления Трампа 14 июля о том, что США будут продолжать поставлять Украине передовое оружие через НАТО, а союзники будут нести расходы. По данным Wall Street Journal, сторонники плана надеются на ежегодное финансирование от 5 до 8 миллиардов долларов, причем Германия и Великобритания считаются наиболее вероятными донорами.

Тем временем стало известно, что российские оккупанты готовятся применить мощное оружие на одном из направлений.

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