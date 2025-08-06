- 01:40 Очень продуктивны: что сказал Трамп о встрече путина и Виткоффа в москве
путин сомневается в силе ультиматума Трампа относительно прекращения войны, — источники
Президент россии вряд ли поддастся ультиматуму, срок действия которого истекает в пятницу, 8 августа, выдвинутому президентом США Дональдом Трампом. Он по-прежнему стремится полностью захватить четыре региона Украины, сообщили источники, близкие к кремлю.
Трамп угрожал ввести против россии новые санкции и 100% тарифы для стран, покупающих ее нефть (самыми большими являются Китай и Индия), если путин не согласится на прекращение огня в войне россии в Украине.
Решимость путина продолжать войну обусловлена его верой в то, что россия побеждает, и скептицизмом по поводу того, что очередные санкции США окажут значительное влияние после последовательных волн экономических санкций в течение 3,5 лет войны, сообщают три источника, знакомые с дискуссиями в кремле.
Российский лидер не хочет разгневать Трампа и понимает, что может упустить шанс улучшить отношения с Вашингтоном и Западом, но его военные цели имеют преимущество.
Цель путина — полностью захватить украинские области Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую, которые россия считает своими, а затем вести переговоры о мирном соглашении.
«Если бы путин смог полностью оккупировать эти четыре области, которые он объявил российскими, он мог бы утверждать, что его война в Украине достигла своих целей», — сказал Джеймс Роджерс, автор будущей книги «Возвращение россии».
Текущий переговорный процесс, в котором российские и украинские делегации встречались трижды с мая, был попыткой москвы убедить Трампа, что путин не исключает мир. Но переговоры были лишены реального содержания, кроме обсуждения гуманитарного обмена.
Трамп, который в прошлом хвалил путина и предлагал перспективу выгодных деловых соглашений между их странами, в последнее время выражал раздражение и нетерпение в отношении российского президента. Он жаловался на его действия, обстрелы Украины и называл «чепухой» слова путина.
Добавим, что в преддверии введения санкций США обвинили Индию в финансировании войны против Украины.
