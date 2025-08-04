За один месяц оккупанты захватили около 712 кв. километров украинской территории, тогда как за это же время ВСУ вернули всего 78 кв. километров, пишет The Тelegraph. Отмечается, что в предыдущем месяце россия продвинулась на 515 кв. километров, в апреле — на 378 кв. км, а в марте — на 238 кв. км.

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Российские войска создали по меньшей мере четыре растущих выступа в Донецкой области, стремясь окружить ключевой логистический узел Покровск и захватить Константиновку. Это происходит на фоне давления Дональда Трампа на путина с требованием прекратить войну, угрожая россии санкциями и тарифами на экспорт энергоносителей. На днях он заявил, что россия потеряла 112 500 солдат с начала года, тогда как Украина потеряла около 8000, не считая тех, кто до сих пор считается пропавшим без вести.

«Украина также потеряла гражданских лиц, но в меньшем количестве, поскольку российские ракеты падают на Киев и другие украинские населенные пункты», — сказал он.

Хотя ситуация становится все более опасной для Украины, линия фронта не находится под угрозой полного коллапса, заявил Майкл Кофман из Фонда Карнеги, американского аналитического центра, после недавней поездки в страну.

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Российские войска смогли воспользоваться улучшениями в развертывании беспилотников, уменьшив украинское преимущество, которое помогло Украине преодолеть преимущества москвы в материальных и человеческих ресурсах. кремль также усилил свои атаки беспилотников на украинские цели с большой интенсивностью с начала войны.

Российские войска выпустили больше беспилотников по Украине в июле, чем за любой месяц с момента начала вторжения в 2022 году, согласно анализу французского информационного агентства AFP.

В июле россия выпустила 6297 дальнобойных беспилотников по Украине — почти на 16 процентов больше, чем в июне, и это третье подряд месячное увеличение.

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Вооруженные силы москвы также выпустили 198 ракет по Украине в этом месяце, что больше, чем в любом месяце этого года, кроме июня, согласно данным, опубликованным украинскими ВВС.

На днях Германия объявила о поставках Украине еще двух систем ПВО Patriot в рамках сделки с Трампом об увеличении поставок американского оружия в Украину. Ранее в рамках этой схемы была поставлена одна из батарей класса «земля-воздух», которые имеют решающее значение для защиты украинских городов от баллистических ракет, запускаемых россией.

«Это отличная новость, и я приветствую лидерство Германии. Это поможет обеспечить, чтобы Украина могла защищать свое небо, защищать своих людей и сдерживать российскую агрессию», — сказал Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО.

путин дал понять, что не меняет своих военных планов, несмотря на угрозу санкций США. Российский президент заявил, что его войска продвигаются вдоль всей линии фронта в Украине, и он готов к мирным переговорам с Украиной.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что для путина победа — это не просто захват территории.

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