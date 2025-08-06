- 01:40 Очень продуктивны: что сказал Трамп о встрече путина и Виткоффа в москве
Очень сочный мясной рулет: готовится так просто и быстро, что не успеете оглянуться
Аромат мясного рулета в доме означает, что будет вкусно, как в ресторане. Конечно, вы счастливый человек, если кто-то готовит этот деликатес для вас. Но не менее приятно готовить такое блюдо для тех, кого любите.
Приготовьте сочный и нежный мясной рулет уже в ближайшие выходные. Угощайте родных и близких. И не забывайте, что готовить нужно с вдохновением.
Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом блюда.
— Приготовим вкусный мясной рулет в тесте фило, — говорит Элла Иванова. — Это очень вкусно. Готовится он быстро и просто.
Мясной рулет
- Тесто фило
- Сливочное масло для смазывания теста
Для начинки:
- 400 г фарша
- Соль
- Перец
- 2 луковицы
- 100 г натертого сыра
Мясной фарш приготовить из указанных ингредиентов и распределить на тесте фило. Сформировать рулет. Смазать сверху сливочным маслом (если тесто тонкое, можно этого не делать). Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 25−30 минут.
И приятного аппетита вам, а также вашим родным и близким!
Ранее известный блогер Alina FooDee предложила рецепт вкусного медового рулета с яблоками, который готовится всего за 15 минут.
Фото из альбома Эллы Ивановой142
