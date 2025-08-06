41.24 / 41.80 47.87 / 48.53
Книга рецептов

Очень сочный мясной рулет: готовится так просто и быстро, что не успеете оглянуться

22:02 6 августа 2025
сочный мясной рулет

Аромат мясного рулета в доме означает, что будет вкусно, как в ресторане. Конечно, вы счастливый человек, если кто-то готовит этот деликатес для вас. Но не менее приятно готовить такое блюдо для тех, кого любите.

Приготовьте сочный и нежный мясной рулет уже в ближайшие выходные. Угощайте родных и близких. И не забывайте, что готовить нужно с вдохновением.

Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом блюда.

— Приготовим вкусный мясной рулет в тесте фило, — говорит Элла Иванова. — Это очень вкусно. Готовится он быстро и просто.

Мясной рулет

  • Тесто фило
  • Сливочное масло для смазывания теста

Для начинки:

  • 400 г фарша
  • Соль
  • Перец
  • 2 луковицы
  • 100 г натертого сыра

Мясной фарш приготовить из указанных ингредиентов и распределить на тесте фило. Сформировать рулет. Смазать сверху сливочным маслом (если тесто тонкое, можно этого не делать). Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 25−30 минут.

И приятного аппетита вам, а также вашим родным и близким!

Ранее известный блогер Alina FooDee предложила рецепт вкусного медового рулета с яблоками, который готовится всего за 15 минут.

Фото из альбома Эллы Ивановой

