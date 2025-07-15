- 15.07 22:28 Исцеляющий сад: эти растения обязательно надо посадить рядом с домом
- 15.07 22:01 Необычный яичный салат: фантастически вкусно и сытно
- 15.07 21:32 «Он гордый отец»: Брэд Питт в отчаянии из-за Анджелины Джоли и детей
- 15.07 21:03 Измените это в своем питании и забудете о проблемах с кишечником
- 15.07 20:53 На победу Усика, на которого во время битвы взглядов разорался Дюбуа, уже поставили 500 тысяч долларов
- 15.07 20:35 Осиротела семимесячная дочка: на Сумщине пал 26-летний офицер из Винницкой области
- 15.07 20:06 Корзиночки из теста фило: смело подавайте к праздничному столу
- 15.07 19:53 Суд не стал арестовывать Шабунина, но загранпаспорт отобрал
- 15.07 19:52 «Динамо» с красной карточкой не смогло обыграть клуб из Румынии: видеообзор матча
- 15.07 19:40 «Жуковщина» и мигранты: на что планируют делать ставку оккупанты при новом наступлении
- 15.07 19:14 Влюбленные глаза: Тарас Цымбалюк поразил поклонников
- 15.07 19:01 Водолеям — «Паж кубков» и ностальгия, Девам — «Влюбленные» и выбор между сердцем и разумом: Таро-прогноз на 16 июля
Корзиночки из теста фило: смело подавайте к праздничному столу
Такие корзиночки быстро готовятся, и получается изысканный завтрак. Сливочный вкус сыров, свежесть груши, аромат тимьяна — и все это в корзинках из хрустящего теста фило. Такие корзиночки могут быть также замечательной закуской на праздничном столе, делится фудблогер Светлана Климовская.
Ингредиенты
Тесто фило
30 г сливочного масла растопить
200 г адыгейского сыра
120 г рикотты
1 яйцо
1 груша
Веточка тимьяна
Сыр горгонзола
Способ приготовления
Тесто фило порезать на квадраты 12/12 см. На одну корзиночку нужно три таких квадрата. Каждый квадрат смазать растопленным сливочным маслом. Выложить в бумажные формы 10 см диаметром. Друг на друга.
Отдельно смешать адыгейский сыр и рикотту. Добавить яйцо, все хорошо размешать и разложить по четырем корзиночкам. Сверху выложить по кусочку спелой груши, веточку тимьяна, маленькие кусочки сыра горгонзола. Запекать при температуре 180 градусов до румяного цвета. Можно полить медом. Подавать с горячими кофе.
Ранее Светлана Климовская рассказывала, как приготовить фаршированный перец — идеальное блюдо для летнего меню.
118
Читайте также: Мини-пончики с начинкой: отличная идея для завтрака выходного дня
Читайте нас в Facebook
«Для меня это было шоком»: победительница 15-го сезона «МастерШеф» об испытаниях во время большой войны и хейте на проекте