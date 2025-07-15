Корзиночки из теста фило: смело подавайте к праздничному столу

Такие корзиночки быстро готовятся, и получается изысканный завтрак. Сливочный вкус сыров, свежесть груши, аромат тимьяна — и все это в корзинках из хрустящего теста фило. Такие корзиночки могут быть также замечательной закуской на праздничном столе, делится фудблогер Светлана Климовская.

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Ингредиенты

Тесто фило

30 г сливочного масла растопить

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200 г адыгейского сыра

120 г рикотты

1 яйцо

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1 груша

Веточка тимьяна

Сыр горгонзола

Способ приготовления

Тесто фило порезать на квадраты 12/12 см. На одну корзиночку нужно три таких квадрата. Каждый квадрат смазать растопленным сливочным маслом. Выложить в бумажные формы 10 см диаметром. Друг на друга.

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Отдельно смешать адыгейский сыр и рикотту. Добавить яйцо, все хорошо размешать и разложить по четырем корзиночкам. Сверху выложить по кусочку спелой груши, веточку тимьяна, маленькие кусочки сыра горгонзола. Запекать при температуре 180 градусов до румяного цвета. Можно полить медом. Подавать с горячими кофе.

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