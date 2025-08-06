41.24 / 41.80 47.87 / 48.53
Происшествия

Люди, как корабли: Киев снова затопило после дождя (видео)

14:51 6 августа 2025
Киев затопило после дождя 6 августа

В Киеве, где раньше двое мужчин изнасиловали 12-летнюю девочку, 6 августа короткий ливень с градом затопил город, превратив дороги в реки и повалив деревья. Некоторые улицы затоплены так, что горожане идут в воде по пояс, а автомобили снова стали в пробках после дождя, длившегося полчаса.

В городе на дорогах много деревьев, упавших на проезжую часть из-за сильного ветра. Это вызвало много пробок.

Ливень сопровождался громом, молниями и градом. Видимость на дорогах сильно ухудшилась, а некоторые дороги превратились в озера и реки.

Киевляне в соцсетях начали выкладывать видео последствий стихии.

Как писали «ФАКТЫ», в первой половине текущей недели за счет влияния атмосферных фронтов и циклонической деятельности на большей части территории страны пройдут дожди разной интенсивности. Временами осадки будут сопровождаться шквалистым усилением ветра и грозой.

