Рецепт сочной кукурузы от Евгения Клопотенко: как правильно выбирать и готовить

14:53 7 августа 2025
Рецепт сочной кукурузы от Евгения Клопотенко

Известный шеф-повар, победитель проекта «МастерШеф», поразивший поклонников признанием, Евгений Клопотенко рассказал, как правильно варить кукурузу, чтобы она получилась сочной и нежной.

«Если вы хотите потратить на приготовление кукурузы как можно меньше времени, выбирайте молодые початки. Здесь работает простое правило: чем моложе кукуруза, тем быстрее она варится. Сейчас есть огромное количество разных сортов кукурузы, невероятно вкусная сама по себе. А если добавить к ней щепотку соли со сливочным маслом, этот овощ превращается в произведение кулинарного искусства. Обратите особое внимание на мраморную кукурузу, сочетающую в себе белые и желтые зернышки. А еще советую покупать кукурузу в зеленых листьях, что также указывает на свежесть овоща», — рассказал он.

Клопотенко отмечает, что кукурузу можно готовить прямо в листьях.

«Благодаря этому овощ становится более душистым. Но сколько же варить кукурузу? Обычно, если речь идет о молодых початках, после закипания воды они готовы уже через 10−20 минут. Главное, проверять готовность кукурузы после закипания каждые 5 минут с помощью вилки или зубочистки. Более зрелая кукуруза может вариться даже до 2 часов. Если вы хотите, чтобы зернышки стали более мягкими и сочными, замочите овощ в чистой воде где-то на час перед варкой», — написал он.

Также шеф-повар советует выбирать початки одинакового размера — так они будут вариться равномерно.

«Лучше всего готовить овощ в кастрюле с толстыми стенками, накрыв ее крышкой. Ловите интересный кулинарный лайфхак. Чтобы улучшить вкус кукурузы, добавьте к воде, в которой она варится, немного сахара. Также можно слить воду из сваренной кукурузы и завернуть кастрюлю в полотенце, чтобы кочаны были в тепле еще 30−60 минут. Это сделает овощ еще более мягким и сочным», — советует Клопотенко.

Ингредиенты:

— 5 шт мраморной кукурузы
- 1 ч. л. соли

Способ приготовления:

1. Очистите 5 кочанов кукурузы от листьев. Срежьте кончик каждого кочана где-то на 1 см.
2. Выложите кукурузу в кастрюлю и залейте водой так, чтобы она полностью покрывала овощ.
3. Варите кукурузу в течение 20−30 минут с момента закипания воды. За 5 минут до готовности посолите воду 1 ч. л. соли или добавьте соль по вкусу.

Как писали «ФАКТЫ», недавно известный шеф-повар рассказал, с чем можно сочетать кукурузу.

