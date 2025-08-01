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Будет гораздо вкуснее: известный шеф-повар рассказал, с чем можно сочетать кукурузу
В Украине продолжается «сезон кукурузы», популярность которой выросла после того, как Александр Городник рассказал, как кукурузу можно приготовить за три минуты в микроволновке, а Вадим Бжезинский (Пава) посоветовал, как сделать процесс приготовления простым и легким.
Собственные «секретики» по приготовлению кукурузы имеет и известный шеф-повар Евгений Клопотенко. Он советует не «зацикливаться» только на кукурузе с солью, а попытаться подавать ее на стол с другими сочетаниями. Всего Евгений насчитал пять сочетаний, с которыми кукурузу можно предложить гостям.
В частности, с медом. Вареную кукурузу Клопотенко смазал медом и посоветовал полить соком лимона.
С салями. Кулинар положил тонко нарезанные кусочки колбасы на кочерыжку и добавил немного молотого черного перца.
Со сметаной. Как отметил Клопотенко, на этот эксперимент его вдохновило мексиканское блюдо бурито, содержащее кукурузу. Ее Клопотенко погружает в сметану, и ему нравится. «Я подумал, почему бы кукуруза не работала хорошо и здесь?» — прокомментировал он.
С орехами. Клопотенко обвалил кочерыжку в молотых грецких орехах. Он отметил, что это придаст кукурузе аромат попкорна.
С раками. Кулинар отварил раков вместе с кукурузой. Он попробовал кочерыжку вместе с мясом рака. «Это пять из пяти», — добавил он.
Ранее «ФАКТЫ» писали о необычном рецепте малосольных огурцов на минералке: готовятся они очень просто, и могут подаваться на утро следующего дня.728
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