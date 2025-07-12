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Натрите этим стенки унитаза и не придется его часами оттирать от мочевого камня
Очень часто неприятный запах в санузле появляется от мочевого камня на унитазе. Кроме того, этот налет может стать причиной размножения опасных бактерий. Чтобы избежать этой неприятности, необходимо регулярно ухаживать за сантехникой.
Прежде всего, важна регулярность, пишет enviro-master. Ежедневная или хотя бы еженедельная чистка унитаза — лучшая профилактика образования мочевого камня. Для этого можно использовать как специальные средства для чистки сантехники, так и простые домашние средства.
Из готовых средств в магазине следует выбирать те, в составе которых есть кислоты — соляная или щавелевая. Они эффективно растворяют мочевой камень и удаляют известковый налет.
Можно также воспользоваться тем, что есть дома. Одним из самых эффективных является уксус. Налейте в унитаз 100 мл обычного столового уксуса (9%) и оставьте на несколько часов, а лучше на ночь. Утром тщательно потрите поверхность ершиком и смойте водой. Уксусная кислота размягчит мочевой камень, и его будет легче удалить.
Еще одно популярное средство — лимонная кислота. Растворите 1−2 пакетика лимонной кислоты в небольшом количестве горячей воды и вылейте в унитаз. Оставьте на несколько часов, а затем потрите и смойте. Кстати, лимонная кислота также обладает отбеливающими свойствами и поможет избавиться от неприятного запаха.
В борьбе с мочевым камнем может помочь и сода. Смешайте порошок с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая паста, и нанесите ее на пораженные участки. Оставьте на несколько часов, а затем потрите и смойте. Сода обладает абразивными свойствами и поможет удалить налет механическим путем.
Напомним, эксперт по чистоте Марина Жукова поделилась своим эффективным способом мытья унитаза. Она также рассказала, как можно очистить ванну без химии.1520
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