Натрите этим стенки унитаза и не придется его часами оттирать от мочевого камня

Очень часто неприятный запах в санузле появляется от мочевого камня на унитазе. Кроме того, этот налет может стать причиной размножения опасных бактерий. Чтобы избежать этой неприятности, необходимо регулярно ухаживать за сантехникой.

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Прежде всего, важна регулярность, пишет enviro-master. Ежедневная или хотя бы еженедельная чистка унитаза — лучшая профилактика образования мочевого камня. Для этого можно использовать как специальные средства для чистки сантехники, так и простые домашние средства.

Из готовых средств в магазине следует выбирать те, в составе которых есть кислоты — соляная или щавелевая. Они эффективно растворяют мочевой камень и удаляют известковый налет.

Можно также воспользоваться тем, что есть дома. Одним из самых эффективных является уксус. Налейте в унитаз 100 мл обычного столового уксуса (9%) и оставьте на несколько часов, а лучше на ночь. Утром тщательно потрите поверхность ершиком и смойте водой. Уксусная кислота размягчит мочевой камень, и его будет легче удалить.

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Еще одно популярное средство — лимонная кислота. Растворите 1−2 пакетика лимонной кислоты в небольшом количестве горячей воды и вылейте в унитаз. Оставьте на несколько часов, а затем потрите и смойте. Кстати, лимонная кислота также обладает отбеливающими свойствами и поможет избавиться от неприятного запаха.

В борьбе с мочевым камнем может помочь и сода. Смешайте порошок с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая паста, и нанесите ее на пораженные участки. Оставьте на несколько часов, а затем потрите и смойте. Сода обладает абразивными свойствами и поможет удалить налет механическим путем.

Напомним, эксперт по чистоте Марина Жукова поделилась своим эффективным способом мытья унитаза. Она также рассказала, как можно очистить ванну без химии.

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