Мир

Падение за месяц на 28 процентов: в россии подсчитывают убытки от снижения цен на нефть

16:32 8 августа 2025
добыча нефти. Фото pixabay

С начала полномасштабной агрессии против Украины нефтегазовые доходы рф упали вдвое и составили по итогам мая примерно 500 миллионов евро. Однако летом падение ускорилось: лишь за июль потери составили 28% по сравнению с показателем за июнь.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на минфин страны-агрессора. Так, в минувшем месяце поступления от экспорта нефти составили 783,3 млрд рос. руб., или 8,75 млрд долларов, что на 28% меньше, чем в июне.

При этом июль стал уже третьим месяцем подряд (с мая), в течение которого доходы от нефтяного экспорта снижаются на 30%. В общей сложности, по итогам семи месяцев, потери российского бюджета составили 1,2 трлн руб., или 13,3 млрд долларов.

Другие ключевые доходы — от экспорта газа — сократились более чем вдвое, а налоги в российский бюджет от него упали на 53%. Всего минфин рф планировал в 2025 году собрать нефтегазовых доходов в размере 10,94 трлн руб., или 12,15 млрд долларов, из которых 2 млрд долларов хотели перевести в отощавший Фонд национального благосостояния. Однако падающие цены на нефть и укрепляющийся рубль вынудили власти переписать бюджет.

Теперь минфин ждет сокращения доходов от продажи энергоносителей почти на четверть от плана, до 8,32 трлн рублей, или 9,25 млрд долларов. При этом дефицит российского бюджета за первое полугодие 2025 года составил 3,7 трлн руб., или 41 млрд долларов.

Причем в дальнейшем ситуация для страны-агрессора будет еще хуже, так как в июле был утвержден 18-й пакет санкций против рф, которым цена за российскую нефть установлена в 47 долларов. За попытку же обойти их и покупать много нефти из рф президент США Дональд Трамп уже пообещал наказать Индию.

Как писали «ФАКТЫ», денег российского Фонда национального благосостояния может хватить на финансирование войны чуть более чем на год.

Фото Pixabay

