Лечо из кабачков: так вкусно, что подруги будут просить рецепт
Блюдо можно назвать салатом из кабачков и болгарского перца. Это настоящая находка для любителей домашних заготовок. Готовится легко, а вкус приятно удивит даже привередливых гурманов. «В прошлом году я делала две порции, а в этом году нужно делать больше, потому что всем очень понравилось. Лечо из кабачков и перца больше понравилось, чем другие салаты «, — делится рецептом кулинарка Наталья Бевза .
Ингредиенты:
- 3 кг молодых кабачков (нарезать кубиками вместе с кожурой)
- 1 кг красного болгарского перца (нарезать кубиками)
- 6 зубчиков чеснока (выжать через пресс)
- 200 г растительного масла
- 250 г уксуса
- 250 г томатной пасты
- 500 г сахара
- 2 ст. л. соли
Приготовление:
В большую кастрюлю выложите нарезанные кабачки и перец. Добавьте растительное масло, уксус, томатную пасту, сахар и соль. Выжмите чеснок и добавьте к овощам. После закипания варите салат 2 часа, постоянно помешивая.
Вкус можно корректировать по собственным предпочтениям — добавить больше уксуса, меньше сахара или больше чеснока.
Готовое блюдо разложите в стерилизованные банки и закрутите крышками.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить вкусные огурцы в томате с помидорами и грибами по рецепту от Ольги Матвей.138
