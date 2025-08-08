Лечо из кабачков: так вкусно, что подруги будут просить рецепт

Блюдо можно назвать салатом из кабачков и болгарского перца. Это настоящая находка для любителей домашних заготовок. Готовится легко, а вкус приятно удивит даже привередливых гурманов. «В прошлом году я делала две порции, а в этом году нужно делать больше, потому что всем очень понравилось. Лечо из кабачков и перца больше понравилось, чем другие салаты «, — делится рецептом кулинарка Наталья Бевза .

Ингредиенты:

- 3 кг молодых кабачков (нарезать кубиками вместе с кожурой)

- 1 кг красного болгарского перца (нарезать кубиками)

- 6 зубчиков чеснока (выжать через пресс)

- 200 г растительного масла

- 250 г уксуса

- 250 г томатной пасты

- 500 г сахара

- 2 ст. л. соли

Приготовление:

В большую кастрюлю выложите нарезанные кабачки и перец. Добавьте растительное масло, уксус, томатную пасту, сахар и соль. Выжмите чеснок и добавьте к овощам. После закипания варите салат 2 часа, постоянно помешивая.

Вкус можно корректировать по собственным предпочтениям — добавить больше уксуса, меньше сахара или больше чеснока.

Готовое блюдо разложите в стерилизованные банки и закрутите крышками.

