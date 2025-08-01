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Книга рецептов

Вкусные огурцы в томате с помидорами и грибами: рецепт от Ольги Матвей

16:53 1 августа 2025
Салат, фото скриншот видео

Огурцы можно приготовить разными способами, с добавлением «секретных» ингредиентов, например, горчицы. Очень вкусный салат из огурцов и цветной капусты.

Еще одним интересным рецептом из огурцов поделилась кулинар Ольга Матвей. По ее словам, это очень простой рецепт, который не занимает много времени. А вкус блюда оценят даже придирчивые дегустаторы.

Ингредиенты:
Грибы 200 гр
Огурцы 1,5 кг
Листья смородины и вишни
Листья хрена петрушка и укроп
Соль 1 ст. ложка с горкой
Сахар 2 ст. ложки с горкой
Лавровый лист 2−3 шт
Перец горошком 1 чайная ложка
Чеснок 3−4 зубчика
Острый перец по желанию
Горчица в зернах 1 чайная ложка
Кориандр и тмин по 0,5 чайной ложки
Помидоры 0,5 кг
Мед 1 ст. ложка
Уксус 9% 50 мл
Вода 200 мл

Приготовление:
Все овощи помыть. Грибы и огурцы разрезать на небольшие части и сложить в большую кастрюлю.

Зелень можно добавлять любую -листья смородины, вишни, хрен, укроп, петрушка.

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Добавить соль, сахар, лавровый лист, перец с горошком, острый перец, немного чеснока и все специи.

Помидоры помолоть на мясорубку, чтоб получился томат. Добавить мед.

Добавить томат к огурцам + стакан воды.

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Поставить кастрюлю на огонь, закрыть крышкой и довести до кипения.

После того как содержимое кастрюли закипит, нужно готовить еще 15−18 минут. Главное — чтоб огурцы поменяли цвет.

После этого можно аккуратно помешать, чтоб не подавить грибы.

Залить уксус и еще проварить 3 минуты.

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Разложить салат по чистым банкам, чтоб он полностью был покрыт соусом. Банки закрыть и укутать.

Напомним, кулинар Вадим Бжезинский (Пава) рассказал, как вкусно приготовить обычную кукурузу. А известный шеф-повар Евгений Клопотенко посоветовал, с чем подавать кукурузу на стол.

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