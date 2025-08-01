- 08:41 Дроны врага ударили по Днепропетровщине и Харькову, есть раненые
- 08:17 Ракам стоит отдохнуть от соцсетей и внешнего шума, а Тельцам перестать все контролировать: гороскоп на субботу, 2 августа
- 01.08 22:28 Тест для гурманов от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской
- 01.08 22:00 Необычный крем-суп — всего три ингредиента: варится так быстро, что вы удивитесь
- 01.08 21:31 «Рада, что на мне было нижнее белье»: Дженнифер Лопес пережила конфуз во время концерта
- 01.08 21:03 Эта приправа творит чудеса: просто добавьте ее в горшок с растением
- 01.08 20:06 Салат с кальмарами, яйцом и маринованным луком: просто, сытно и оригинально
- 01.08 19:57 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 августа: результаты и видеообзоры матчей
- 01.08 19:54 Львам — «Солнце», Скорпионам — «Колесница», а Водолеям — «Мир»: Таро-прогноз и советы карт на второй день августа
- 01.08 19:37 «Террор не знает границ»: украинский посол обратился к немецким партнерам после удара по Киеву
- 01.08 19:22 Оккупанты ударили по вокзалу в Сумах: поврежден поезд
- 01.08 19:15 Это печально и отвратительно: Трамп о массированном ударе рф по Киеву
Вкусные огурцы в томате с помидорами и грибами: рецепт от Ольги Матвей
Огурцы можно приготовить разными способами, с добавлением «секретных» ингредиентов, например, горчицы. Очень вкусный салат из огурцов и цветной капусты.
Еще одним интересным рецептом из огурцов поделилась кулинар Ольга Матвей. По ее словам, это очень простой рецепт, который не занимает много времени. А вкус блюда оценят даже придирчивые дегустаторы.
Ингредиенты:
Грибы 200 гр
Огурцы 1,5 кг
Листья смородины и вишни
Листья хрена петрушка и укроп
Соль 1 ст. ложка с горкой
Сахар 2 ст. ложки с горкой
Лавровый лист 2−3 шт
Перец горошком 1 чайная ложка
Чеснок 3−4 зубчика
Острый перец по желанию
Горчица в зернах 1 чайная ложка
Кориандр и тмин по 0,5 чайной ложки
Помидоры 0,5 кг
Мед 1 ст. ложка
Уксус 9% 50 мл
Вода 200 мл
Приготовление:
Все овощи помыть. Грибы и огурцы разрезать на небольшие части и сложить в большую кастрюлю.
Зелень можно добавлять любую -листья смородины, вишни, хрен, укроп, петрушка.
Добавить соль, сахар, лавровый лист, перец с горошком, острый перец, немного чеснока и все специи.
Помидоры помолоть на мясорубку, чтоб получился томат. Добавить мед.
Добавить томат к огурцам + стакан воды.
Поставить кастрюлю на огонь, закрыть крышкой и довести до кипения.
После того как содержимое кастрюли закипит, нужно готовить еще 15−18 минут. Главное — чтоб огурцы поменяли цвет.
После этого можно аккуратно помешать, чтоб не подавить грибы.
Залить уксус и еще проварить 3 минуты.
Разложить салат по чистым банкам, чтоб он полностью был покрыт соусом. Банки закрыть и укутать.
Напомним, кулинар Вадим Бжезинский (Пава) рассказал, как вкусно приготовить обычную кукурузу. А известный шеф-повар Евгений Клопотенко посоветовал, с чем подавать кукурузу на стол.85
Читайте нас в Facebook
Львам — «Солнце», Скорпионам — «Колесница», а Водолеям — «Мир»: Таро-прогноз и советы карт на второй день августа
«После прилета „Шахеда“ в наш дом ходим в укрытие»: известный актер Андрей Исаенко об испытаниях во время большой войны
Ракам пойдет на пользу одиночество, а Весам и Водолеям нужно избегать конфликтов: гороскоп на 1 августа